"Bollicine 2023" al Tearo Duse

Dal 26 al 27 dicembre lo spettacolo "Bollicine" con l'Orchestra Senzaspine in scena al Teatro Duse.

Bollicine significa brio, divertimento, gioia e ovviamente musica! Il grande concerto di fine anno, il più iconico della storia dell’Orchestra Senzaspine, è giunto alla sua decima edizione e sarà più spumeggiante che mai.

Sicuramente Bollicine è passione: passione per le overture, preludi e sinfonie della tradizione operistica italiana, per i ritmi delle polke e valzer viennesi, per il teatro, la danza, il canto, per ogni forma artistica, ed è amore per gli artisti e per il pubblico. Un concerto ricco di improvvisazione e cambi di scena, di personaggi e ospiti straordinari, che ha tutto il sapore di una sagra musicale unica e inimitabile. Quest’anno nella versione “The best of” per festeggiare la sua decima edizione e la incredibile sequenza di stagioni tutte quasi sold out.

Lo spettacolo di mercoledì 27 dicembre è parte del progetto DUSE 200 un ciclo di iniziative che il Teatro Duse ospiterà, da settembre a dicembre 2023, per festeggiare due secoli di spettacolo dal vivo.

Direttori

M° Tommaso Ussardi

M° Matteo Parmeggiani