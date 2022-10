Bollicine di Jazz ft. Quartettoz

BOLLICINE DI JAZZ – Un viaggio sensoriale attraverso il buon cibo e la buona musica

22 OTTOBRE 2022, TEATRO MAZZACORATI - BOLOGNA



Bollicine di Jazz, lo stile italiano in musica.

Un evento esclusivo, nella prestigiosa cornice del Teatro Mazzacorati, gioiello bolognese del 1700.

Appagheremo i nostri sensi con dell’ottimo cibo servito in una cena stand-up buffet, per poi continuare la degustazione dei sensi con il QuartettoZ, che per noi ha reinterpretato la musica d’autore italiana in chiave Jazz.

I posti sono limitati.



Prenotazioni al numero: 349 713 81 88

Solo concerto: 20 euro

Cena (bevande incluse) + concerto: 45 euro



ORARI



Concerto: ore 21.00