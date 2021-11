"Bolo By Night" special Guest Paky all'Estragon Club

Venerdì 19 novembre Bolo By Night Guest Paky sul palco dell'Estragon Club.

Bolo By Night è l’evento che nasce per dare nuova luce alla scena musicale Bolognese. Lo scopo principale di questo nuovo progetto, in collaborazione con 404 Music Group e Inoki, è quello di valorizzare i talenti del nostro territorio e rendere unita una scena che offre al panorama discografico italiano, davvero tanto potenziale.