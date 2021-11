Il vintage di Natale è "Bolo Xmas Market": handmade, secondhand e artigianato condito con musica e birra

Vintage Trip e Armadio Circolare, per la prima volta insieme, hanno organizzato "Bolo Xmas Market: il nuovo scoppiettante market di Natale di Bologna che si terrà sabato 11 e domenica 12 dicembre, all'interno dei nuovissimi spazi di Officina Acrobatica, a Bologna, Via Stalingrado n.12, all'interno del Parco del Dopolavoro Ferroviario, di fronte al Fuori Orsa.

Officina Acrobatica è il nuovissimo polo culturale e di formazione dell’acrobatica aerea di Bologna, uno spazio di ben 700 metri quadri (per 9,30 metri di altezza!). L’ingresso è gratuito e all’interno del Market potete trovare ricercati e selezionatissimi stand di vintage, illustrazioni, stampe, artigianato, handmade, secondhand, gioielli e tanto altro per i vostri regali di natale e non solo!

Il tutto condito da chiacchiere tra amici, consigli per lo shopping, l’accompagnamento musicale di Luftraum Dj’s, bicchieri di birra artigianali da Fuori Orsa e nella giornata di domenica performance aree a cura di OfficinAcrobatica! Quale migliore occasione per trascorrere il week end in compagnia e superare insieme lo stress del natale???