Sabato 29 ottobre Frida Black & Blue | Musica nera e dintorni. BoloBlock party (vol.2). Artisti vari

Dopo il successo della prima edizione, torna sabato 29 ottobre a Frida nel Parco alla Montagnola, Bolo Block Fest vol 2., il primo "HIP HOP Workout" che, per un’intera giornata, a partire dalla 16, vedrà presenti contemporaneamente tutte le componenti della cultura hip hop cittadina, con un ricco programma di musica, danza, writing, e tanto altro con una caratteristica unica: è interamente organizzato da ragazzi e per i ragazzi.

Bolo Block Fest è organizzato, infatti, dall’Adrenaline rec, nuova etichetta/gruppo dall’anima hip hop che guarda in avanti, senza ancorarsi alla tradizione, e dall’Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - importante realtà didattico -musicale cittadina, rappresentata da Antonio Michelangelo Del Gaudio, aka Delga - già promotore di BoloKantera, qui presente con una nutrita schiera di artisti -, in collaborazione con Frida nel Parco, hub d’incontro, cultura e socialità dentro al Parco della Montagnola di Bologna e #FreeMontagnola Aps.

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, gli organizzatori - tutti ragazzi e ragazze giovanissim* - consapevoli di quanto sia fondamentale proporre eventi di questa portata per città - presentano un programma che ospiterà alcuni degli artisti che hanno suonato lo scorso anno, insieme a molti altri emergenti "di Bolo".

Il programma

Il festival inizierà alle ore 16 con spazi liberi per chi vorrà skatare o fare writing.

Dalle 18.00 fino a fine evento, i live:

Dealer, Red, Congiu, Digiuno, Lil, Mty

Alle 19.00 Coreografia:

Ama, Thom, Santo, Tullio, Lil, Roh, Zini, Yamaseven

Alle 20 Coreografia:

Black Mamba, Jyb, Nancy, Gaucho, Sonni.