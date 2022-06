Bologna a ruota libera, pedalate inclusive (ed estive) alla scoperta delle ciclovie metropolitane

L’Emilia Romagna è oggi prima in Italia per chilometri di piste ciclabili. Negli ultimi anni, la città metropolitana di Bologna si è distinta in questo primato, trainando la transizione verso una mobilità più sostenibile. Ancora una volta, Free Walking Tour Bologna volge lo sguardo "fuori città”, prendendo a modello il Free Bike Tour come strumento di promozione territoriale che si inserisce perfettamente in una visione diffusa, aperta e libera di città. Bologna a ruota libera vuole promuovere l'esperienza di prossimità avvicinando le persone al cicloturismo metropolitano attraverso una rassegna di percorsi guidati in bicicletta sui principali percorsi cicloturistici dell'area metropolitana di Bologna.

Le pedalate si terranno durante tutto l’arco estivo, da giugno a ottobre, alternando i percorsi lungo le ciclabili metropolitane: Ciclovia del Navile (12 giugno, 24 luglio e 9 ottobre) - Ciclabile del Parco Città Campagna (26 giugno e 4 settembre) - Via della Lana e della Seta (5 e 26 agosto) - Piccola Cassia (3 luglio, 13 agosto e 11 settembre). Tutte le uscite saranno accompagnate dalle guide escursionistiche ambientali di Slow Emotion, con un’attenzione speciale all’inclusività. Infatti, grazie all’esperienza e i mezzi speciali messi a disposizione, le uscite saranno rivolte in particolar modo a persone affette da disabilità: anche coloro che solitamente sono esclusi da esperienze outdoor potranno così godersi in totale sicurezza una giornata su due ruote.

Partecipare è facilissimo: basta prenotarsi (gratuitamente) sul sito www.freewalkingtouritalia.com oppure chiamare il 3351627175 o mandare una email a info@samesametravels.com Le persone potranno partecipare liberamente all'attività, portando le proprie biciclette da casa o noleggiandole in loco. Bologna a Ruota Libera fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e

coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico

Bologna-Modena.