Bologna abbraccia il Brasile in Piazza Lucio Dalla

Sabato 13 luglio 2024, dalle 20 alle 23, Piazza Lucio Dalla ospita “Bologna abbraccia il Brasile”, una festa solidale che lancia l’omonima campagna di raccolta fondi per aiutare la popolazione brasiliana dello stato Rio Grande del Sud, alluvionata dalla scorsa primavera. Sarà una serata ricca di ospiti, con tanta musica, la possibilità di gustare la cucina gaucha e raccogliere fondi da destinare alle Cucine popolari di Porto Alegre, Santa Maria e Alvorada.

L’iniziativa è promossa dalle Cucine popolari di Bologna, le Cucine popolari di Cervia, Estragon club e l’organizzazione non profit internazionale Associação Rede Unida in collaborazione con Volabo – Centro Servizi per il volontariato della città metropolitana di Bologna, Comitê Popular de Luta Italia e Partido Trabalhista Brasileiro nucleo di Bologna e Ristorante Brasiliano O'Corcovado di Casalecchio di Reno.

Dalle 20 alle 23 sul palco di Piazza Lucio Dalla si alterneranno musicisti italiani e brasiliani e personaggi noti del mondo della cultura per condividere con la cittadinanza il messaggio di solidarietà. Tra gli ospiti confermati in presenza ci sono I gemelli Ruggeri - duo comico formato dagli attori Luciano Manzalini ed Eraldo Turra -, i musicisti Rogerio Tavares, Silvia Donati e Fabio Testoni - alias Dandy Bestia degli Skiantos -, il giornalista Luca Bottura. Tra coloro che non potranno essere presenti ma parteciperanno con un video messaggio c'è Milena Gabanelli, in attesa della conferma di altri personaggi che intendono portare il loro contributo.

La conduzione dello spettacolo è affidata al poliedrico Eros Drusiani, scrittore, attore, musicista e poeta.