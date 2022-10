Venerdì 14 ottobre al Museo della Musica nell’ambito della rassegna “#wunderkammer il museo delle meraviglie” concerto “Bologna Barocca. Le Sonate da camera à violino e violoncello”

Per “INSOLITA - viaggio in Italia”, concerto del Duo Aurora: Enrico Gatti, violino barocco; Cristina Vidoni, violoncello barocco.

Il termine violoncello (o per meglio dire viulunzèl) apparve per la prima volta a Bologna in un’edizione del 1665, quando l’invenzione del rivestimento metallico per le corde più grosse permise di ridurre le dimensioni del nuovo strumento, la cui maneggevolezza consentiva virtuosismi in grado di rivaleggiare con quelli del violino.

Da subito vi si cimentarono professionisti e dilettanti “di lusso” e si moltiplicarono le pubblicazioni degli editori felsinei (come quelle spettacolari di Carlo Buffagnotti) di musiche da camera o da ballo per violoncello solo o in duo con il violino, che riscopriremo assieme a due maestri del repertorio barocco: Enrico Gatti e Cristina Vidoni.

Il concerto è preceduto alle ore 18.15 da “1⁄4 d’ora accademico”: un esperto del museo mostrerà uno dei pezzi unici della collezione legato al programma del concerto che seguirà.

Ingresso: € 10,00 / € 8,00 (studenti universitari con tesserino, over 65, possessori Card Cultura)