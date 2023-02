Bologna biblioteche: i primi appuntamenti di febbraio

Da Bologna biblioteche gli appuntamenti da giovedì 9 a mercoledì 15 febbraio.

IN EVIDENZA

Mercoledì 15 febbraio

ore 15: Biblioteca Borgo Panigale

Corso di italiano per stranieri. Tutti i mercoledì è attivo in biblioteca un corso di italiano per stranieri, a cura dell'associazione Aprimondo. Il corso è rivolto a cittadine e cittadine stranieri maggiorenni, è gratuito e non è richiesto il permesso di soggiorno.

Sabato 11 febbraio

ore 15.30: Biblioteca Luigi Spina - Casa Gialla

SaturdayNChill. L'associazione Strictly Underground ha stretto un patto di collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale per gestire la Casa Gialla della Biblioteca Luigi Spina il sabato pomeriggio. A sabati alterni Casa Gialla è aperta a ragazze e ragazzi interessati alla cultura street style, con corsi gratuiti di hip hop e break dance, proiezione di film a tema, incontri con esperti, feste e gare. Per informazioni contatta la biblioteca: bibliotecalspina@comune.bologna.it / 0512195341 oppure l'associazione Strictly Underground: strictlyundergroundbo@hotmail.com

ALTRI APPUNTAMENTI

Giovedì 9 febbraio

ore 15: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Seguiamo il filo. Proseguono gli appuntamenti che coniugano libri e letture con i lavori a maglia in compagnia, per realizzare nuove creazioni con i consigli delle più esperte ma anche, e soprattutto, per donare alla Comunità di Sant'Egidio cuffie e sciarpe per l'inverno. Ogni giovedì libri in mostra e suggerimenti di lettura. Per informazioni scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

o chiama il numero 0512194301.

ore 17: Istituto storico Parri - Sala Proiezioni

La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954. Presentazione del libro di Federico Tenca Montini. Assieme all’autore interverrà Stefano Bianchini (Università di Bologna). A febbraio cade il giorno del Ricordo, festività dedicata alla memoria dei morti nelle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Approfondiamo la tematica con la presentazione del libro di Federico Tenca Montini, che nel suo libro La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954 (Il Mulino, 2020) racconta i difficili rapporti diplomatici tra Italia e Jugoslavia nell’immediato dopoguerra. Ingresso libero.

ore 17: Biblioteca Lame - Cesare Malservisi

Laboratorio Auto-Biografico. Il secondo appuntamento dei 10 incontri mensili di 2 ore ciascuno in biblioteca, a cura di Pagine di comunità. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 0516350948 o scrivi a bibliotecalame@comune.bologna.it

ore 17:30 Biblioteca dell'Archiginnasio - Sala dello Stabat Mater

Professione pittore: il caso Bologna tra cinque e seicento. Presentazione del volume di Raffaella Morselli. Anna Maria Ambrosini Massari, Stefano Baia Curioni, Daniele Benati presentano insieme all'autrice il volume di Raffaella Morselli (Marsilio editore, 2022) La professione di pittore nella Bologna tra Cinque e Seicento: l’età d’oro della creatività degli artisti felsinei, dai Carracci a Guido Reni, da Francesco Albani a Guercino. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere disponibili.

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa - Sala conferenze

Disognando. Cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti? Incontro con Luca Vanzella, dal titolo Le storie a fumetti a Bologna.

ore 18: Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

L’ira del riformista. Per la rassegna Le Voci dei libri, Giulio Santagata presenta il suo libro L'ira del riformista (Piemme) con Romano Prodi e Stefano Bonaga. Coordina Giovanni Egidio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

ore 18: Casa Gialla @ Biblioteca Spina

Ginnastica dolce a Casa Gialla. Gli incontri sono aperti a tutte e tutti, è consigliata l'iscrizione. Per iscriverti puoi contattare la biblioteca alla mail bibliotecalspina@comune.bologna.it oppure al numero 0512195341.

Info

Venerdì 10 febbraio

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa

Visite agli scavi archeologici. Le visite guidate sono rivolte a piccoli gruppi non organizzati fino a 20 persone. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta di persona in biblioteca al punto informazioni o telefonando allo 051 2194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il punto di ritrovo è nella Piazza coperta di Salaborsa.

ore 18: Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi. Per la rassegna Le Voci dei libri, Maurizio de Giovanni presenta il suo edito da Einaudi. Con Emanuela Giampaoli.Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

18: Biblioteca Salaborsa - Sala conferenze

La Voce Regina. Presentazione della nuova veste grafica dell'archivio multimediale di poesia La Voce Regina, ideato da Roberto Pasquali ed Enzo Minarelli nel 2006, contiene le voci originali di poeti e poete. L’archivio è in continua evoluzione e, attualmente, è composto di tre sezioni. Dopo un periodo di forzata chiusura, ora La Voce Regina ritorna, raddoppiando l’offerta delle voci dei poeti e con un nuovo sito, disegnato e costruito da Chialab. Interverranno Elena Di Gioia, Delegata del Sindaco alla Cultura, Enzo Minarelli e Roberto Pasquali, ideatori e curatori de La Voce Regina.

Sabato 11 febbraio

ore 10: Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri

Datti una mossa Corticella. Il Gruppo di Cammino, in collaborazione con Ausl-Bo si propone di promuovere l'attività fisica, la socializzazione e stili di vita sani. Il punto di ritrovo è al Parco dei Giardini in Via dei Giardini. Per informazioni: Angela presso la Biblioteca Corticella 0512195530.

ore 16 e ore 17: Casa Carducci

Visite guidate gratuite alla casa museo. Due turni di visita alle ore 16 e alle 17. Le visite si prenotano, fino al venerdì mattina precedente, per email: casacarducci@comune.bologna.it.

Venerdì pomeriggio, sabato e domenica invece per telefono alla biglietteria: 0512196520. Per accedere è necessario il biglietto d'ingresso a pagamento al Museo del Risorgimento.

ore 16.30: Biblioteca Salaborsa - Sala Incontri

Qualcosa. Qualcosa è il frutto del lavoro di 21 autori (tra i quali Daniele Benati, Andrea Moro, il cantautore Dente, Luigi Manconi) che si incontrano periodicamente per fare una rivista di letteratura. Incontro con Paolo Nori.

Lunedì 13 febbraio

ore 15: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Datti una mossa. Gruppo di cammino della biblioteca che propone le camminate del lunedì, per lo svolgimento di una regolare attività motoria, in compagnia, come raccomanda il Servizio Sanitario regionale con il progetto Datti una mossa! Ritrovo in biblioteca con abbigliamento comodo, adatto al cammino. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 e scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa - Secondo ballatoio

Scuola Penny Wirton. Lezioni gratuite di lingua italiana, di ogni livello, offerte ai migranti dai volontari della scuola. Per informazioni: pennywirton.bologna1@gmail.com

Per diventare volontario: pennybo.volontari@yahoo.com

Nello stesso orario è attivo anche il Centro d'Ascolto, aperto a sostegno di tutti i cittadini stranieri, per informazioni: rferdous.emi@hotmail.it; telefono 3479637269.

ore 17: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Tandem English Italian. Conversazioni in inglese con volontaria madrelingua per migliorare l'inglese parlato. Per informazioni scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

oppure chiama il numero 0512194301.

Martedì 14 febbraio

ore 8.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Parliamo italiano. Conversazione in italiano per donne straniere, incontri informali per migliorare il proprio italiano parlato, con la volontaria della biblioteca. Per le modalità di accesso e per informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula

Argentovivo. Letture, anche in dialetto bolognese, di racconti e articoli e tante chiacchiere. L'attività è aperta a tutte le persone ed è gratuita. È richiesta solo l'iscrizione telefonando al numero 0516312721.

ore 16: Biblioteca Borgo Panigale

L’angelo ferito. Laboratori d'arte per comunità riparative nell'ambito del progetto In Ascolto, a cura del Teatro del Pratello. Undici incontri di scrittura, attività artistiche e teatro aperto aperto a un piccolo gruppo di cittadini di tutte le età. Per informazioni e iscrizioni scrivi a teatrodelpratello@gmail.com

oppure chiama il numero 3331739550.

ore 16.30: Biblioteca Lame - Cesare Malservisi

Palestra di poesia. Incontri di poesia, teatro e arte a cura de Il cappello nel verso. Vieni a leggere la tua poesia nel cassetto, ascoltare e condividere la tua passione per la poesia.

ore 17: Biblioteca dell'Archiginnasio - Sala dello Stabat Mater

Il pensiero occidentale dai presocratici al postmoderno. Alla luce del materialismo storico culturale. Renato Barilli presenta il suo libro (Mimesis edizioni). Nel volume si delinea un percorso che non segue gli approcci tradizionali ma tenta di proporre soluzioni originali. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ore 18: Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

Vita e persecuzione di Giovanni Falcone. Per la rassegna Le Voci dei libri, Claudio Martelli presenta il suo libro Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (La Nave di Teseo) con Stefania Pellegrini. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info

Mercoledì 15 febbraio

ore 10: Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri

Datti una mossa Corticella. Il Gruppo di Cammino, in collaborazione con Ausl-Bo si propone di promuovere l'attività fisica, la socializzazione e stili di vita sani. Il punto di ritrovo è al Parco dei Giardini in Via dei Giardini. Per informazioni: Angela presso la Biblioteca Corticella 0512195530.

ore 15: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Datti una mossa. Gruppo di cammino della biblioteca che propone le camminate del lunedì, per lo svolgimento di una regolare attività motoria, in compagnia, come raccomanda il Servizio Sanitario regionale con il progetto Datti una mossa! Ritrovo in biblioteca con abbigliamento comodo, adatto al cammino. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 e scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

La seconda vita dei libri. Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì con un tema diverso La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.

ore 16.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

Voci dal '900 seconda parte. Laboratorio di lettura ad alta voce per la produzione radiofonica, a cura di Teatro del Pratello, in occasione al decennale del progetto VOCI sulla storia e la memoria del secolo scorso. Il laboratorio esplora le domande che il passato rivolge ancora al presente a partire dal primo '900, tra memoria e oblio. Iscrizioni via mail a teatrodelpratello@gmail.com

ore 18: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space - Docenti. Un Maker Space aperto a docenti delle scuole primarie e secondarie in cui si potranno provare ed approfondire tecnologie didattiche per poter realizzare laboratori didattici declinati nelle diverse discipline.

ore 18: Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

Limes - La guerra continua. Incontro con Fabrizio Maronta, Greta Cristini e Fabrizio Talotta. L'incontro è realizzato in collaborazione con Associazione Geopolis, Gruppo editoriale Gedi e la libreria Ulisse e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube delle biblioteche di Bologna.

GRUPPI DI LETTURA

Venerdì 10 e Martedì 14 febbraio

ore 16.30 e ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Gruppo di lettura ad alta voce. Il gruppo di lettura si riunisce ogni martedì alle 10 e ogni venerdì alle 16.30. Il libro scelto è Fuga in campagna di Massimo Garuti (Minerva).

Martedì 14 febbraio

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa - Sala conferenze

Un libro in borsa. Il gruppo di lettura si incontra per parlare di La macchia umana di Philip Roth (Einaudi). Per chi volesse partecipare da casa è disponibile un collegamento Google Meet.

Mercoledì 15 febbraio

ore 17: Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri

Gruppo di Lettura Koala. Il gdl condiviso fra le biblioteche Casa di Khaoula e Corticella - Luigi Fabbri si riunisce per parlare del libro Le vite nascoste dei colori di Laura Imai Messina (Einaudi).

ore 18: Biblioteca Salaborsa - Sala conferenze

Il circolo del giallo. Il gruppo di lettura dedicato al giallo e al noir si incontra per parlare di L'ultima corsa per Woodstock di Colin Dexter (Sellerio). Per chi volesse partecipare da casa è disponibile un collegamento Google Meet.

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 9 febbraio

ore 9.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Cucciolibri. Spazio bebè riservato a bimbe e bimbi 0-24 mesi con mamme e papà… Brevi letture per immergere i più piccoli nelle storie e qualche consiglio per scegliere il libro giusto per il proprio bebè e perchè no… anche per se stessi! Su prenotazione, per informazioni e iscrizioni: 0512194301 - bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 16.30: Casa Gialla @ Biblioteca Spina

Radioimmaginaria. Alla Casa Gialla proseguono le attività per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti. Per partecipare contatta radioimmaginaria@gmail.com

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

Oltre la soglia in Biblioteca Borges. Pomeriggi di gioco di ruolo per ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni. Gli incontri sono condotti dall'Associazione Svelamondi. Per informazioni e prenotazioni telefona al numero 0512197770 o scrivi a bibliotecaborges@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli

La biblioteca ti racconta. Letture e laboratori per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni. Prenotazioni al numero 0512197544 o all'indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it

Info



ore 17: Biblioteca Natalia Ginzburg

Librini e coccole. Incontri per bimbe e bimbi da 0 a 24 mesi per conoscere il progetto Nati per Leggere.

Venerdì 10 febbraio

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Avamposto di lettura. Gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Se ti piace leggere, puoi frequentare un gruppo di lettura e chiacchierare di libri, film, fumetti, incontrare e intervistare scrittori. Per informazioni chiama il numero 0512194411 o scrivi a rosangela.vitale@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Storie piccine del venerdì. Tutti i venerdì alle 17 un incontro di lettura con le bibliotecarie per bambine e bambini da 3 a 6 anni. Per informazioni e prenotazioni chiama lo 051404930, o scrivi una mail a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Sabato 11 febbraio

ore 10.30: Biblioteca Orlando Pezzoli

Incredibili avventure. Storie per veri esploratori ed esploratrici. Per bambine e bambini da 6 a 10 anni. Prenotazioni al numero 0512197544 o all'indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it

ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale

Su la maschera! Lettura e laboratorio per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. A Carnevale... ogni maschera vale! Divertiamoci leggendo insieme storie buffe e colorate. Dopo le letture, ognuno potrà creare la propria maschera da indossare. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 051404930 o scrivi una mail a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

ore 10.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Giochi da tavolo in biblioteca. Per ragazze e ragazzi da 6 a 9 anni e per i loro genitori. Gli appuntamenti sono su prenotazione.

ore 16: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Oltre la soglia in Salaborsa Lab. Pomeriggi di Dungeons & Dragons per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Gli incontri sono condotti dall'Associazione Svelamondi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0512197122 dal martedì al sabato dalle 13 alle 19.

Lunedì 13 febbraio

ore 16.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Code Lab. Progettazione e realizzazione di un videogioco con il linguaggio Scratch. Laboratorio per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni a cura di FabLab Valsamoggia. Per informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it info@fablabvalsamoggia.xyz

Martedì 14 febbraio

ore 16: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Gaming is not a crime. Gaming collettivo per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Gaming collettivo per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Per ricevere il modulo per iscriverti invia una mail a: salaborsalab@comune.bologna.it o scrivi su WhatsApp al numero 3332656429.

ore 16.30: Casa Gialla @ Biblioteca Spina

Radioimmaginaria. Alla Casa Gialla proseguono le attività per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti. Per partecipare contatta radioimmaginaria@gmail.com

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Albi a merenda. Letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni. Per informazioni scrivi a bibliotecalspina@comune.bologna.it o telefona allo 0512195341.

ore 17: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Oltre la soglia. Pomeriggi di gioco di ruolo in biblioteca per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Gli incontri sono condotti dall'Associazione Svelamondi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0512194411 negli orari di apertura della biblioteca.

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie d’inverno in biblioteca. Letture per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Le bibliotecarie Maria Grazia e Virginia vi aspettano per leggere insieme tante storie illustrate, classiche e nuovissime. Ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni chiama il numero 0512197770 o scrivi a bibliotecaborges@comune.bologna.it

Mercoledì 15 febbraio

ore 10: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Spazio mamma. Lo Spazio mamma - Coccole e libri offre consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini, dalla nascita ai 6 mesi. Per accedere alla sala è necessario portare calzini antiscivolo. L'ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Per informazioni 0512194460 negli orari di apertura della biblioteca.

ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale

Storie sul tappetone. Tutti i mercoledì mattina le bibliotecarie leggono storie per baby lettori e offrono consigli personalizzati sui libri e le letture per piccolissimi. Per info e prenotazione obbligatoria chiama lo 051404930 o scrivi a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

ore 16.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce per piccoli grandi lettori e lettrici dai 2 ai 10 anni. Informazioni e iscrizioni al numero 0512194301 o via email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 17: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space - Junior. Un Maker Space aperto a ragazzi e ragazze frequentanti le scuole primarie e secondarie ma rivolto anche alla cittadinanza alle prime esperienze con strumentazioni tecnologiche. Si potranno apprendere processi e strumenti tipici della fabbricazione digitale come stampanti e scanner 3D, vinyl cutter, schede per la prototipazione elettronica e kit pensati per la robotica educativa. A cura di Urban Lab. Per informazioni contatta formazione@urban-lab.it

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura

Sabato 11 febbraio

ore 18.30: La confraternita dell'uva (via Belmeloro 1/E)

Zapruder 59 - Giù le maschere. Sofia Bacchini e Latino Taddei presentano Zapruder 59 - Giù le maschere. Le decolonizzazioni e la contemporaneità (Mimesis). Con l'intervento di Carmine Conelli, autore dell'articolo La n(eg)azione di Dio. La decolonialità nel dibattito sul Mezzogiorno italiano ed editore Tamu Edizioni. Evento a cura di Black History Month Bologna, La confraternita dell'uva, Zapruder, in collaborazione con la Biblioteca Amilcar Cabral, nell'ambito del Patto per la lettura di Bologna.

MOSTRE

Fino al 18 febbraio: Biblioteca Salaborsa - Scuderie

claudiano.jpeg "Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è instagrammabile"

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19

Mostra a cura di Succede solo a Bologna per Art City Bologna 2023. Il tema principale della mostra sono le relazioni umane, analizzate e indagate in modo dissacrante; e poi la famiglia, la politica, l’amore, l’ansia generazionale, la psicologia e il nichilismo. Le opere hanno come protagonisti degli umani in miniatura applicati su supporti in legno o inseriti in scatole di legno. Il progetto claudiano.jpeg racchiude una concezione multidisciplinare dell’arte, che unisce street art, fotografia, illustrazione e musica in un linguaggio pop e ironico, fatto di collage in miniatura nascosti tra i vicoli delle città. Spaziando su tematiche sociali e politiche, l’artista pone domande allo spettatore, lasciando dei vuoti che lui stesso potrà riempire con la propria esperienza di vita.

Fino al 4 marzo: Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri

Questione di luce. Mostra fotografica

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 9-14, martedì-venerdì 9-19, sabato 9-14

Mostra fotografica collettiva a cura del Gruppo fotografico il Mantice. Una ricerca sugli effetti che, una bella e appropriata luce può avere sulla composizione di una fotografia, valorizzandone la visione del soggetto ed ottimizzando l'aspetto insieme.

Info