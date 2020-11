Black trek, nessuna via di scampo: i racconti rimasti intrappolati nella suggestiva trama medievale della città

Black trek nessuna via di scampo. Molteplici i racconti rimasti intrappolati nella suggestiva trama medievale della città, tanti i retroscena oscuri. L‘incubo lascia spazio alla storia, Bologna si tinge di nero fra congiure, assassinii, racconti di intoccabili e di briganti, ghigliottine truccate e vie innominabili. Il Morbo, la Follia, la Morte tracciano lunghe ombre dal medioevo fino all’ottocento, lasciando segni ancora impressi e ben visibili sulla pietra ad uno sguardo attento. Storie di ordinaria atrocità che spesso hanno cambiato il volto della città, una città riscoperta passo dopo passo, col favore del buio.

nessuna via di scampo bolognaUn nuovo, semplice, trekking urbano noir con Vitruvio per conoscere un'altra zona di Bologna, i suoi dettagli e le cronache ad essa legate, muovendoci fra le pittoresche vie immediatamente esterne alla Cinta dei Torresotti, partendo da via Saragozza per poi terminare in prossimità di via Sant’Isaia, all’imbocco del viale, poco lontano dal punto di partenza.

Black-Trek: Nessuna via di scampo

Percorso realizzato nel rispetto delle distanze di sicurezza, visto il DPCM del 4 novembre 2020: oltre a linee guida del 08/06/2020 della Città metropolitana di Bologna

POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: sabato 14 novembre (ore 19.00) - Via Saragozza, all'angolo con via Santa Caterina, Bologna

Durata: circa due ore

Contributo a persona, da corrispondere in contanti all'accoglienza: € 10,00 Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.comNon adatto ai minori di 14 anni

Due importanti accorgimenti da seguire: ricordiamo a tutti di indossare correttamente le mascherine di protezione coprendo naso e bocca e di mantenere la distanza di sicurezza durante lo svolgimento dell'iniziativa