Sabato 14 gennaio la "Bologna Bridge Band" live in Piazza Lucio Dalla.

La Bologna Bridge Band è una brass band che prende ispirazione dalla ricca tradizione musicale di New Orleans. Uno stile caratterizzato dalla spontaneità del jazz delle origini, viene arricchito aggiungendo una buona dose di funk e hip-hop. Questo mix di generi, accompagnati da coreografie e outfit eccentrico e colorato, rievocano l’atmosfera singolare delle feste e delle parate di New Orleans dove il pubblico è partecipe e coinvolto quanto i musicisti. Il repertorio proposto dalla BBB è costituito da classici della tradizione funk e soul come Pass the Peas e Mercy Mercy Mercy o I Got a Woman e soprattutto da brani originali di richiamo elettronico, sincopato e frenetico che fanno saltare gli schemi e ballare le folle.