Dopo uno stop forzato, riapriamo le danze! Ritorna l'evento spettacolo più atteso e scintillante di Bologna: Bologna Burlesque Festival, quinta edizione. Il 3 dicembre approderanno nella città Felsinea,

Performer da tutta Italia, una splendida special guest ed una giuria d'eccezione. La location non cambia: Sympò. Ci sarà la classica "lotteria in rosso" per il pubblico, mercatino, area bar e aperitivo.

Buon gusto, eleganza, tanto divertimento ed un pizzico di follia sono solo alcuni degli ingredienti che renderanno magica la serata.



H. 19:30 apertura porte al pubblico e apertura bar

H. 20:30 inizio Show



La prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

Info e prenotazioni:



Bolognaburlesquefestival@gmail.com