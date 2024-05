Bologna Champions Tour, è tutto pronto per la festa dei rossoblù: ecco il percorso ufficiale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È tutto pronto per la festa Champions del Bologna. È stato definito il percorso del Bologna Champions tour, in programma mercoledì 22 maggio dalle 19:30. La grande parata per la storica qualificazione del Bologna in Champions League prevede la partenza del pullman scoperto dal piazzale antistante la Curva Bulgarelli per raggiungere piazza Maggiore dove la squadra festeggerà questa fantastica stagione con tutti i tifosi.

Il percorso

Questo il tragitto dettagliato:

Stadio Dall’Ara, piazzale curva Bulgarelli

Via Andrea Costa

Via Sant’Isaia

Piazza Malpighi

Via Marconi

Via dei Mille

Via Indipendenza

Via Rizzoli

Piazza Re Enzo

Piazza Maggiore

La società invita chi ha la propria abitazione o attività commerciale lungo il percorso ad addobbare finestre, balconi o vetrine con i colori rossoblù e tutti i tifosi a prendere posto lungo il percorso prima di confluire in piazza Maggiore.