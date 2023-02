Bologna Cheese Festival: viaggio esperienziale tra mille sapori delle eccellenze casearie

Bologna Cheese Festival, che si svolgerà nella ex Galleria di Arte Moderna, presso il Volvo Congress Center di Bologna Congressi, è una assoluta novità che coinvolgerà il pubblico e molti personaggi ed esperti del settore. Questo nuovo evento a Bologna, Bologna Cheese Festival, dedicato ai più buoni e preziosi formaggi italiani e non solo, sarà un grande viaggio esperienziale tra mille sapori delle eccellenze casearie. Non una semplice fiera o mostra mercato, bensì, Bologna Cheese Festival, è una straordinaria opportunità di conoscere da vicino i protagonisti del mondo dell’Arte Casearia ed avere con loro un contatto diretto per una esperienza senza eguali.

Salone del Formaggio e dell’Arte Casearia

Durante Bologna Cheese Festival, nel Salone del Formaggio e dell’Arte Casearia gli appassionati buongustai potranno conoscere l’autentica arte casearia, degustare e acquistare i formaggi in esposizione, raccontati dai produttori, stagionatori e affinatori.





Per ulteriori informazioni e le liste aggiornate di eventi ed espositori, vi rimandiamo al nostro sito: https://bolognacheesefestival.it