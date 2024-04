Bologna chess festival: protagonisti gli scacchi

Il 21 aprile 2024, in via del Porto 11/2, avrà luogo il Bologna Chess Festival, il primo festival di scacchi della città di Bologna. Il festival è organizzato dal Circolo Arci La Staffa e ospitato da DAS – Dispositivo Arti Sperimentali.



Sarà un’intera giornata dedicata agli scacchi: dalle 10:00 alle 19:00 ci saranno lezioni di scacchi, un torneo amichevole a cadenza rapida, una simultanea con il Maestro FIDE Alessio Boraso (Chessburger TV), un’esposizione di opere d’arte a tema scacchi e incontri con esperti del settore. Ci saranno anche eventi dedicati ai bambini, una zona per il gioco libero e una scacchiera gigantea disposizione di tutti. Sarà inoltre possibile consumare il pranzo sul posto, con i prodotti dell’azienda agricola locale Le Mucche di Guglielmo.



Il festival coinvolge le principali realtà che a Bologna lavorano quotidianamente per la promozione del gioco degli scacchi a livello agonistico e amatoriale: il Circolo Scacchistico Bolognese, il Circolo Scacchistico Universitario (CSUBO), l’associazione Scacchi nel Parco (Frida nel Parco), il Circolo ARCI Guernelli, il negozio di articoli scacchistici Le Due Torri – scacco.it. Tra gli ospiti della giornata, oltre al Maestro FIDE Alessio Boraso, ci saranno il presidente del Circolo Scacchistico Bolognese Giulio Calavalle, il Maestro Internazionale Pierluigi Piscopo (in collegamento), lo Youtuber Andrea Loffi del canale "Scacchi e Filosofia" e il campione del Clericus Chess World Championship Gennaro Cicchese.



Per saperne di più e conoscere il programma:



Instagram: @bolognachessfestival