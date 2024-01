Children's Book Fair: Bologna capitale dell'illustrazione per l'infanzia

Prosegue il lavoro di Bologna Children's Book Fair-Bcbf alla scoperta delle nuove tendenze e dei nuovi talenti dell'illustrazione mondiale: dopo i festeggiamenti che nel 2023 hanno celebrato il traguardo del 60esimo anniversario, Bologna Children's Book Fair si prepara infatti per la sua 61esima edizione, in programma a BolognaFiere dall'8 all'11 aprile.

Sono 58, invece, le candeline spente quest'anno dalla Mostra illustratori, tra le iniziative più longeve e di successo della fiera, nata nel 1967 come vetrina per scoprire e dare risalto ogni anno al meglio dell'illustrazione mondiale. "La mostra- ricordano da BolognaFiere- ha accompagnato nei decenni l'evoluzione del mondo del libro per ragazzi, seguendone e individuandone le dinamiche creative: dalla tradizione del racconto illustrato fino alla consacrazione dell'albo come supporto espressivo prevalentemente visivo, fino al più recente successo dei silent book".

Sono attese nei padiglioni, assieme a Bcbf, anche le due iniziative che completano l'offerta della fiera: BolognaBookPlus, realizzata da BolognaFiere in collaborazione con Aie-Associazione Italiana Editori e dedicata all'industria editoriale generalista, e Bologna Licensing Trade Fair/Kids, che accoglie nel cuore della fiera i principali attori internazionali del licensing e dell'entertainment legati ai contenuti editoriali per l'infanzia. Sono stati 3.520 gli illustratori candidati per la Mostra illustratori 2024, per un totale di 17.600 tavole inviate da 81 paesi e regioni del mondo. La selezione è stata condotta quest'anno da una giuria che, dopo essersi riunita online per definire le 344 proposte finaliste, si è ritrovata di persona a Bologna a inizio gennaio dove è giunta alla scelta di 78 set di illustrazioni, opera di altrettanti autori da 32 paesi e regioni del mondo.