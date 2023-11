Bologna didjeri2 days: doppio concerto

BOLOGNA DIDJERI2 DAYSè l'evento per tutti i suonatori e gli appassionati del DIDGERIDOO ed in generale dei SUONI ARMONICI, che si terrà nelle giornate di Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre.

Due giorni all'insegna dello studio, della musica, della cura e della festa attorno alle sonorità del didgeridoo contemporaneo, con Mirko Bozzetto, Gianni Placido e tanti altri ospiti nel cuore di Bologna al Centro di Italia.



Sabato 9 sera a partire dalle ore 20 si terrà un DOPPIO CONCERTO di Mirko Bozzetto e Ab Origine. Mirko Bozzetto è stato uno dei protagonisti del festival internazionale di didgeridoo di Forlimpopoli per l'edizione 2023. Ab Origine è una band da Bologna che ha prodotto 8 album e girato i festival di musica etnica di mezza europa e tutta Italia. Il contributo a sottoscrizione è di 10 euro.



Per prenotare il concerto scrivici al link sotto.