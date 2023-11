"Bologna è i suoi alberi": evento per adulti e bambini a Villa Cassarini

Sabato 25 Novembre è in programma la seconda edizione dell'evento "Bologna è i suoi alberi". L’evento, per adulti e bambini, fa parte di una serie di incontri organizzati in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e si terrà dalle 09:45 alle 12:30 nel giardino di Villa Cassarini in Viale Aldini. La giornata sarà dedicata alla valorizzazione della bellezza degli alberi e alla loro tutela. La mattinata sarà caratterizzata da una serie di attività, tra cui visite guidate nel suggestivo parco cittadino, laboratori creativi e altre sorprese. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere come la città si prende cura degli alberi, scoprire la varietà di specie presenti e comprendere i molteplici benefici che gli alberi offrono alla comunità. L'evento offrirà l'occasione di trascorrere una giornata all'aperto immersi nella natura. Accompagnati da guide esperte, con giochi e laboratori adatti a tutte le età, i partecipanti saranno istruiti ad avvicinarsi e toccare il mondo degli alberi. Le attività includono l'apprendimento dell'osservazione delle radici e della loro importanza, la conoscenza del linguaggio degli alberi e degli strumenti per monitorarne la salute, la comprensione delle ragioni per cui alcuni alberi sono inclinati, dimostrazioni pratiche sugli interventi per la cura e la valorizzazione degli alberi, la messa a dimora di nuovi esemplari e la conoscenza della biodiversità e degli insetti utili. “Bologna è i suoi alberi” è un evento patrocinato dal Comune di Bologna, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna e dall’associazione Pubblici Giardini. E' possibile iscriversi ai percorsi guidati dal seguente link https://bit.ly/FestaAlbero23

