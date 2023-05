Bologna Estate 2023, ricco cartellone di eventi estivi nel segno della solidarietà

"Torna Bologna Estate, la rassegna estiva estesa anche in tutta l’area metropolitana, rinnovando lo spirito di Bologna come città della cultura e dell’accoglienza, unica per densità culturale e creativa e per il suo mix di grandi eventi e proposte diffuse e di prossimità". Così il comune felsineo annuncia il ricco programma di eventi (400 i progetti in cartellone) per l'estate in arrivo, che apre con la novità del Bologna Portici Festival, che intreccia patrimonio e creatività.

"Nonostante le difficoltà che ancora in questi giorni ritardano l’avvio delle attività in collina e alcune zone nell’area metropolitana - spiegano da Palazzo D'Accursio - l’estate 2023 offre un cartellone fatto di sperimentazione, contaminazione e anticonformismo ma anche di tradizione, saperi antichi e patrimonio artistico e culturale da conservare e valorizzare".

Musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, sport, attività e incontri in un territorio culturale unico e diffuso: dal centro storico ai quartieri del capoluogo e nei territori della pianura, Appennino e circondario imolese, oltre 400 progetti in cartellone di cui 181 nell’area metropolitana, fino al 4 ottobre 2023.

Il programma di Bologna Estate 2023

Solidarietà per le vittime dell'alluvione

Il Comune invita il pubblico di Bologna Estate 2023 a partecipare alla raccolta fondi straordinaria a favore delle vittime dell'alluvione nel territorio metropolitano bolognese (IBAN IT38 F030 6902 4771 0000 0300 304) o alla campagna dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia Romagna (IT69G0200802435000104428964. Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”)