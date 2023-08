Bologna Estate 2023, gli appuntamenti dal 25 al 31 agosto

Orario non disponibile

Dal 25 agosto al 17 settembre, al giardino Parker Lennon in via Vezza/via del Lavoro, va in scena Sun Donato-Festival di quartiere, rassegna gratuita, a cura di Senzaspine APS e in collaborazione con Collettivo Franco, che propone un ricco ventaglio di attività dedicate a grandi e piccoli: da laboratori a mercatini dell’artigianato; da dj set a concerti di artisti italiani e internazionali.

Dal 25 agosto al 16 settembre al giardino Davide Penazzi via della Torretta 12/5, appuntamento con Blues a Balues, l’ormai storico blues festival estivo bolognese, che porta a Bologna alcuni tra gli artisti più significativi della scena blues nazionale e non solo.

25-26-27 agosto e 1-2-3 settembre al centro sportivo di San Giovanni in Persiceto, appuntamento con Festival San Giovanni 50, nona edizione del Festival San Giovanni '50 a San Giovanni in Persiceto.

Fino al 31 agosto alle Gallerie delle Terme di Porretta, c’è Il respiro della terra, esplorazione con guida della galleria ottocentesca che collega le Terme di Porretta al ponte della Madonna della Guardia, con affaccio sulle sorgenti termali sulfuree.

25 agosto all’Arena Puccini alle 21.30 proiezione de “Last film show” di Pan Nalin

Dal 26 agosto al 3 settembre, via Saragozza 236 alle 20.30, appuntamento con Incontri nel giardino di Lyda Borelli 2023, nove serate di incontri tra musica, teatro, monologhi dal cinema, presentazione di libri, interviste, ironia, storie di personaggi illustri legati alla nostra terra.

26 agosto, alle 21, al Chiostro della Cisterna di Monghidoro, va in scena I concerti della Cisterna con Women Overcome Racisme

27 agosto, al Cortile e Teatro del Baraccano alle 21, appuntamento con Il Barocco europeo, dai paesaggi sonori di Vivaldi alle Suite di Bach. Concerto nell’ambito di Atti Sonori estate 2023 al Teatro del Baraccano

Alle 22, a Castiglione de’ Pepoli, musica con Carlo Maver-Volver Concerto per bandoneon, flauto, flauto basso e moxeno.Nell’ambito di Montagna in Fiera | Appennini in Circo

Dal 28 agosto al 1 settembre, alla casa di quartiere Croce Coperta in via Papini 28, c’è Creare insieme, esperimenti di arte visiva e performativa per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni a cura dell'associazione Casavuota.

28 agosto, alle 17.30, al Mercato Ritrovato piazzetta Pasolini, appuntamento con Accendere la lettura 2023, gli Equi-libristi e Malippo accendono la lettura al Mercato Ritrovato

29 agosto, alle 21, al Cortile e Teatro del Baraccano, è in programma Le sacre du Printemps, Compagnia DNA, Coreografie Elisa Pagani, Enrico Bernardi e Marco Cavazza pianoforti

29 agosto, alle 21, Ipekyolu, concerto al Museo internazionale e biblioteca della musica nell’ambito di (s)Nodi festival di musiche inconsuete. Con Orhan Özgur, saz, voce; Olaf Brinch, basso; Frederik Bülow, batteria; Malthe Jepsen, tastiere.

29 agosto, alle 20.30 al Cortile Cava delle arti via Cavazzoni 2/g, appuntamento con Mi troverai nascosta: una storia per tutte le partigiane, le donne raccontastorie: dal focolare delle fiabe allo spettacolo itinerante: una storia per tutte le partigiane di Burattinificio Mangiafoco

Dal 30 agosto al 15 settembre, all’Anfiteatro del parco di Villa Spada, va in scena Feminologica 6, sesta edizione della rassegna di teatro civile al femminile giunta alla sesta edizione, promossa e organizzata da Youkali APS.

31 agosto, alle 20.30 nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, ecco i Burattini a Bologna con Wolfango. Il viaggio continua…, i tradizionali spettacoli di burattini tutti i giovedì sera fino all'8 settembre

Alle 21, nell’ambito di Estate Ai 300 scalini - Spazi Aperti, in collaborazione con Entroterre Festival, musica con il Concerto di Pilar Almalè



