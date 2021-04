Bologna Festival: conversazioni-concerto nei salotti di Bologna in streaming

Giovedì 8 aprile Bologna Festival propone il primo appuntamento del ciclo di approfondimento culturale Carteggi musicali, che quest'anno si svolge in streaming nell'inedito scenario dei più bei salotti di Bologna, storiche dimore quali Palazzo Gregorini Bingham, Villa Belpoggio, Villa Contri, Casa Mentasti.

«Solo io mi comprendo...». Giacomo Puccini fra musica e passioni è il titolo della prima conversazione-concerto disponibile online sul sito www.bolognafestival.it e sul canale youtube a partire da giovedì 8 aprile. Il musicologo Fabio Sartorelli intreccia l'epistolario pucciniano con pagine musicali tratte da Tosca, La Bohème, Fanciulla del West, Turandot. La storica dell'arte Francesca Lui cura la presentazione storico-artistica della sala che ospita la conversazione-concerto.

CARTEGGI MUSICALI

conversazioni-concerto nei salotti di Bologna

in streaming sul sito www.bolognafestival, YouTube e canali social

Giovedì 8 aprile

Salotto di Palazzo Gregorini Bingham

«Solo io mi comprendo...»

Giacomo Puccini fra musica e passioni

conversazione, letture ed esecuzioni al pianoforte a cura di FABIO SARTORELLI

introduzione storico-artistica della sala a cura di FRANCESCA LUI

FABIO SARTORELLI insegna Storia della musica al Conservatorio di Milano e Guida all’ascolto dell’opera lirica e del balletto all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Tiene regolarmente corsi e lezioni per l’Accademia del Teatro alla Scala in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano e il Piccolo Teatro, e per l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Abile divulgatore, è invitato a parlare di opera e balletto dalle maggiori istituzioni italiane e straniere. Fabio Sartorelli ha studiato composizione e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano. È laureato in musicologia all’Università degli studi di Bologna.



Paola Soffià Ufficio Stampa Bologna Festival stampa@bolognafestival.it tel. 051 6493397 - cell. 328 7076143