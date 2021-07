Bologna Festival: live la pianista Yuja Wang e la violinista Lisa Batiashvili 

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it www.bolognafestival.it

Prezzo Biglietti in vendita su www.vivaticket.it www.bolognafestival.it

Orario non disponibile

Quando Dal 18/09/2021 al 23/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sono aperte le prevendite per i concerti di settembre, rassegne GRANDI INTERPRETI e IL NUOVO L’ANTICO. Da non perdere, gli appuntamenti con due stelle del concertismo internazionale: la pianista Yuja Wang, impegnata insieme alla Mahler Chamber Orchestra il 18 settembre al Teatro Celebrazioni; la violinista Lisa Batiashvili che per la prima volta si esibirà a Bologna, con un programma cameristico, il 23 settembre all’Auditorium Manzoni.

La rassegna Il Nuovo l’Antico si apre il 15 settembre con la prima esecuzione assoluta dell’opera commissionata da Bologna Festival, In alloro mutò il suo pianto con musiche del compositore bolognese Luigi Sammarchi, su testi e drammaturgia di Guido Barbieri. Una nuova produzione dedicata al mito di Orfeo con Ex Novo Ensemble, le voci di Pamela Lucciarini, Barbara Zanichelli, Roberto Abbondanza e la regia del suono di Alvise Vidolin. A seguire il 20 settembre la prima esecuzione italiana di Solstices di G.F. Hasse, un’esperienza d’ascolto immersiva, al buio totale, con una decina di strumentisti del FontanaMix Ensemble; il 28 settembre sarà la volta di Moni Ovadia che con il gruppo di musica antica Ensemble Micrologus propone letture dantesche con musiche di autori coevi a Dante.

Informazioni Bologna Festival 051 6493397