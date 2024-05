“We are puzzle”: il bootcamp dedicato alle life skills dei giovani

“We Are Puzzle”, il bootcamp organizzato dalla Fondazione “In Oratione Instantes” dedicato allo sviluppo delle competenze relazionali dei giovani si terrà a Bologna il 25 e 26 maggio, nel Complesso di Santa Cristina - Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater (piazzetta Giorgio Morandi 2) .



L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori e universitari, nonché ai docenti di ogni ordine e grado. Un'opportunità formativa unica nel suo genere per arricchire il proprio bagaglio personale con strumenti e pratiche positive.



“Il progetto ‘We are puzzle’ nasce dal desiderio di rimettere al centro il concetto del noi e sostituirlo al tempo dell'io. Desideriamo, da un lato, portare l'importanza e il valore delle relazioni e, contemporaneamente, fornire gli strumenti per farlo attraverso un'esperienza concreta e intensiva. Per questo motivo è essenziale sviluppare le life skills, competenze per la vita che ci permettono di affrontare le difficoltà quotidiane e di costruire relazioni significative”, spiega Paola Carotenuto, presidente e co-fondatrice della Fondazione ‘In Oratione Instantes’.



ISCRIZIONE GRATUITA AI LABORATORI CON IL CODICE STUDENTI

Fondamentali i laboratori a numero chiuso che si svolgeranno in ambedue i giorni, si consiglia pertanto l’iscrizione accedendo al sito: https://inorationeinstantes.org/we-are-puzzle/

Chi si iscrive con il codice STUDFIOIWAP24, dedicato agli studenti, potrà partecipare senza la donazione minima di 10 euro e accedere gratuitamente a questa esperienza. Il programma è personalizzabile in base ai propri interessi e al tempo a disposizione. È possibile partecipare a un solo laboratorio oppure non perdersi nemmeno un momento dei due giorni.

È importante registrarsi quanto prima per le sessioni a posti limitati.



I laboratori

Le sessioni su Autocoscienza, Empatia e Gestione delle emozioni, essenziali per affrontare le sfide quotidiane della vita e della scuola, sono state sviluppate in collaborazione con le Università di Bologna e di Foggia. È stato messo a punto un format immersivo, divertente e coinvolgente dedicato allo sviluppo delle life skills e alla crescita personale, con relatori ed esperti di spicco e ospiti speciali nel campo della psicologia e dell’istruzione. Da non perdere le sessioni del dott. Armiento e del dott. Altomonte di sabato 25 maggio.



? La “Challenge del Bootcamp” con una borsa di studio per i vincitori

? I partecipanti potranno creare un progetto video che rifletta il valore delle life skills nelle loro vite. Nella giornata del 26 maggio, alle ore 19, si svolgerà la cerimonia di premiazione, con il team vincitore che otterrà una borsa di studio e avrà l'opportunità di partecipare al "Progetto Giovani Ciak" per la realizzazione del proprio concept. In palio altre importanti esperienze formative in palio. Iscrizioni su https://inorationeinstantes.org/we-are-puzzle/



Incontro con Salvo Noè

Salvo Noè, psicoterapeuta, scrittore, divulgatore di Rai1 parteciperà a “We are puzzle” sabato 25 maggio alle ore 17.30. Un viaggio alla scoperta di come possiamo vivere meglio e superare le difficoltà della vita, sviluppando a pieno il nostro potenziale, per crescere bene, tutti.

Seguirà alle ore 20 una cena buffet di condivisione preparato dal rinomato e storico ristorante Franco Rossi di Bologna. Per info e prenotazioni: info@inorationeinstantes.org - tel. 379 1271487.



La due giorni sarà chiusa dal Cardinale Matteo M. Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, che nella plenaria conclusiva condividerà con gli studenti e i docenti il suo pensiero sull’importanza delle relazioni nella vita quotidiana.



Modalità di partecipazione ai bootcamp



Le attività plenarie, la premiazione del miglior video e l’evento musicale della serata del 25 maggio saranno aperte alla cittadinanza.