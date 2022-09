"Bologna in fiore": il mercato verde di Piazza Minghetti

Prezzo non disponibile

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre, in Piazza Minghetti torna "Bologna in Fiore", la manifestazione florovivaistica dedicata a piante, fiori e rarità. Siete pronti per rivedere la città piena di colori e profumi? Rose, piante grasse, orchidee, catus da collezione, aromatiche, peperoncini, ginseng, oleandri, aceri, amici del sole, bonsai, kokedama , aloe e agave, composizioni particolari, piante verdi tropicali e tanto altro. Piazza Minghetti, Bologna, dalle 9 alle 20 con orario continuato