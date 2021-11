"Bologna di vino": prima edizione della fiera nazionale dedicata alla produzione italiana

Quando parliamo di cultura del vino parliamo di piacere e conoscenza, e la prima edizione della Fiera Nazionale BOLOGNA IN VINO ha come missione dedicare tre giorni (26, 27 e 28 novembre 2021) all’incontro con uno spaccato della produzione italiana, caratterizzata da un’estrema varietà, e dal legame con la tradizione e capacità di innovazione.

Due sono i fautori di questo appuntamento con il vivace panorama enologico italiano. Parliamo di Arte del Vino e di FICO Eataly World, il parco tematico del cibo italiano, che dell’evento sarà anche location ideale. Due realtà legate dalla volontà di offrire l’esperienza diretta dell’eccellenza del gusto.

BOLOGNA IN VINO permetterà di scoprire la produzione di cantine provenienti da tutta Italia, per confrontarsi con i produttori, per prendere parte a momenti di avvicinamento al mondo del sommelier… insomma, per affiancare alla propria passione del vino un’occasione di “apprendimento”.