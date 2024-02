Bologna Marathon 2024, tutte le strade chiuse al traffico

Domenica 3 marzo è in programma la terza edizione della manifestazione podistica Bologna Marathon che prevede quattro percorsi tarati su diverse distanze: 42,195 km per la maratona, 30 km per la “30 km dei Portici”, 21, 097 km per la XX edizione della Unipol Move Run Tune Up, storica mezza maratona di Bologna, oltre a 5 km per la corsa non competitiva Tecnocasa Bologna City Run, all’interno della quale è contenuta la Run5000, la grande squadra del Terzo Settore.

Legati allo svolgimento della manifestazione sono stati adottati specifici provvedimenti di traffico con divieti al transito veicolare che riguardano la fascia oraria 7.30-15.30.

Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento, i veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione e i veicoli accedenti alle proprietà private. Le chiusure saranno coordinate da agenti della Polizia Locale.

Il percorso, con partenza da via Indipendenza alle 8.45 per la gara sui 21 km (a seguire tutte le altre), prevede l’arrivo in Piazza Maggiore dopo aver attraversato la zona est della città e il centro storico.

Strade interessate dal divieto di transito

Ecco le strade in cui domenica 3 marzo è in vigore il divieto di transito, e le corrispondenti fasce orarie di chiusura:

dalle 8 alle 11.30 nelle seguenti strade (Km 0-4):

via Rizzoli, via dell'Indipendenza (da via Irnerio a piazza XX Settembre), via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione (contromano), via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli

dalle 8 alle 11 nelle seguenti strade (Km 5-8):

via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo

Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante

dalle 8.30 alle 11.20 nelle seguenti strade (Km 8-12):

piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni

dalle 8.30 alle 12.10 nelle seguenti strade (Km 12-17):

via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne

dalle 9 alle 13 nelle seguenti strade (Km 17-25):

via Martelli, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via via

Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione

dalle 7.45 alle 13.45 nelle seguenti strade (Km 25-31 e Km 4-10 della 21 Km):

via Ferrarese (dall'intersezione con via della Liberazione), rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi,

via Peglion, via Shakespeare

dalle 8 alle 14.30 nelle seguenti strade (Km 31-38 e Km 10-17 della 21 Km):

via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti. rotonda Aldo Rossi, via Insolera

dalle 7.30 alle 15.30 nelle seguenti strade (Km 38-40, Km 0-4/17-19 della 21 Km e Km 26-28 della 30 Km):

via dell'Indipendenza (da via Righi a via dei Mille), via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese (fino all'intersezione con via Franceschini)

dalle 8.30 alle 15.30 nelle seguenti strade (Km 40-41, Km 28-29 della 30 Km e Km 18-20 della 21 Km):

via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore

dalle ore 8 alle 15.30 nelle seguenti strade (Km 4-5/41-42 – Km 4-5/29-30 della 30 Km – Km 20-21 della 21 Km):

via Barberia, via de’ Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, piazza Maggiore

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade che si immettono nelle vie elencate, in corrispondenza degli incroci con le stesse

Domenica 3 marzo, inoltre, dalle 8.30 alle 9.15, in Via de’ Carracci, nel tratto compreso tra l’area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de’ Carracci e l’incrocio con il sottopasso Maserati, verrà istituito un senso unico alternato

Divieto di sosta

L ’ordinanza di mobilità dispone anche alcuni divieti di sosta con rimozione forzata, in particolare: