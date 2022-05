"Bologna Montana Evergreen Fest": ambiente e sostenibilità fino al 5 giugno 2022

Dal 28 maggio al 5 giugno 40 eventi all’insegna del vivere sostenibile per imparare insieme a conoscere le bellezze naturali del nostro territorio.

Torna il Festival dell’ambiente e della sostenibilità organizzato dall’Associazione Viva il Verde insieme ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro, un appuntamento che mira a sensibilizzare sulle tematiche ambientali attraverso conferenze, visite guidate, sport e tanti altri appuntamenti.



“Solo una Terra” è lo slogan proclamato dall’ONU per il 5 giugno di quest’anno, 50° anniversario della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ed è anche lo spirito che sta al cuore di tutte le iniziative promosse dall’Evengreen Fest il Festival di Bologna Montana che, giunto alla sua seconda edizione, mira anche quest’anno a sensibilizzare i cittadini e le cittadine alle tematiche ambientali quali la valorizzazione del territorio, la diffusione di stili di vita sostenibili e la veicolazione degli obiettivi di sostenibilità, salute, benessere e cultura presenti nell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile tenendo sempre come riferimento i concetti chiave delle 5 P della medesima Agenda ossia Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta.



Ambientalisti, imprenditori, politici, scienziati, giornalisti, startupper nell’ambito ambientale e del turismo sostenibile, atleti e artisti saranno tra i protagonisti delle iniziative che si susseguiranno in contemporanea nei quattro Comuni di Bologna Montana per una settimana ricca di approfondimenti, riflessioni, stimoli dove lo sport, catalizzatore per eccellenza di condivisione e aggregazione, farà da apripista.



Sarà infatti la Staffetta Ambientale Transappenninica, il primo appuntamento che inaugurerà il Festival. Realizzata dai runner di Viva il Verde consisterà in un percorso di 330 km che partirà da Piacenza per arrivare sull’Appennino bolognese per un totale di 36 ore all’insegna delle bellezze dei territori montani e del messaggio “Solo una terra”.

I paesi attraversati saranno Castell’Arquato, Varano de’ Melegari, Fornovo Taro, Calestano, Castelnovo ne’ Monti, Serramazzoni, Zocca, Vergato, Marzabotto, S. Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro con arrivo a Loiano.

Il tema “Solo una terra” è stato al centro anche del concorso rivolto ai soci AIAP (Associazione italiana design della comunicazione visiva) che attraverso la loro arte hanno interpretato in modo creativo il messaggio racchiuso nello slogan di quest’anno.

Fra tutte le opere realizzate, una giuria ne ha selezionate 13 diventate poi installazioni di 2 metri per 2 metri che verranno collocate una per ogni paese attraversato dalla staffetta.



Verrà inoltre organizzata una mostra nella Sala dei Carracci, a Palazzo Segni Masetti, sede di ASCOM a Bologna, dove saranno esposte le opere in formato più piccolo. Sempre nella stessa sede il 30-31 maggio e l’1 e 3 giugno, si terranno degli incontri sui temi della cultura, ambiente e sostenibilità con vari ospiti che approfondiranno l’importanza di compiere azioni di pace, di cura e di umanesimo per salvaguardare il nostro Pianeta.

Tra le varie iniziative, infine, proprio il 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, al mattino si terrà da parte dei volontari la pulizia di alcune zone dei quattro comuni mentre il pomeriggio ci sarà la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi delle scuole elementari e medie dei territori di Bologna Montana che hanno partecipato alla campagna di educazione ambientale “VIVA IL VERDE NATURAL-MENTE” iniziata nel mese di marzo.



IL PROGRAMMA COMPLETO



Sabato 28 maggio



• STAFFETTA AMBIENTALE TRANSAPPENNINICA “SOLO UNA TERRA”

Partenza da Piacenza (Piazza Cavalli) – ore 8



• E-BIKE FEST

Ore 9:00 – 17:00 a Monghidoro (Alpe)

Evento dedicato al mondo dell’e-bike. Ci sarà la possibilità di sperimentare la bicicletta eletrrica attraverso escursioni e test. Inoltre si terrà una prova del campionato mondiale di e bike.



• 1° MEETING DEI COMUNI PLASTIC FREE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ore 10:30 a Monghidoro nella Sala Conferenze del Municipio

Conferenza con Barbara Panzacchi, Sindaca di Monghidoro, Claudio Tedeschi, Consigliere speciale sostenibilità del Comune di Monghidoro, Professor Paul Connet dell’Università St. Laurence di New York, fondatore internazionale di Zero Waste, Dott. Luigi Prisco, Presidente Consiglio Comune di Sorrento, Ing. Francesco Giardi, Amministratore Unico Asa Tivoli S.p.A., Dott. Giuseppe Proietti, Sindaco Comune di Tivoli



• PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’AMBASCIATORE DELLE FORESTE”

Ore 17:30 a Monzuno (Sala Ivo Teglia)

Paolo Ciampi, scrittore e giornalista, presenta il suo libro.



Domenica 29 maggio



• STAFFETTA AMBIENTALE TRANSAPPENNINICA “SOLO UNA TERRA”

S. Benedetto VdS (12:45), Monzuno (14:15), Monghidoro (15:45), Loiano (17:00)



• LA TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE NEI COMUNI DELL’APPENNINO

Ore 9:30 – 16:00 a Loiano (Ritrovo: Bocciofila)

Passeggiata storico ambientale con Loris Arbati, scrittore escursionista.



• I DESIDERI DELLE ROSE

Ore 10:30 – 12:30 al Green Flower Via S. Margherita 15, Loiano

Conferenza di Carlo Pagani, maestro giardiniere e giornalista di Gardenia



• E-BIKE FEST

Ore 9:00 – 17:00 a Monghidoro (Alpe)



• FATTORIA DIDATTICA TRAMONTI

Ore 10:00 – 12:30/16:00 – 18:30 Via Gabbiano 22/3 a Monzuno

Vorreste conoscere il gallo Franco, il coniglio Bosco, la capa Camillo, il maiale Babu e l’alpaca Artù? E tutti gli altri animali della fattoria? Vi aspettiamo.





Lunedì 30 maggio

• INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “SOLO UNA TERRA”

Ore 14:00 – 17:00, Palazzo Segni Masetti Sala dei Carracci, Bologna

Tematica: La creazione di valore. Conferenza con Giancarlo Tonelli, Direttore Ascom, Daniele Maestrami di Viva il Verde e Fabiana Ielacqua di AIAP che presenteranno le 13 proposte vincitrici della call “Solo una Terra”, Elena Formia dell’Università di Bologna, Azienda Maison de Parquet, arredamento e sostenibilità, Pierluigi Molteni Architetti, azioni di co-progettazione e design di filiera.



Martedì 31 maggio

• MOSTRA “SOLO UNA TERRA”

Ore 14:00 – 17:00, Palazzo Segni Masetti Sala dei Carracci, Bologna

Tematica: L’ambiente esterno è il riflesso dell’ambiente interno. Conferenza con Cristina Ropa, fondatrice del progetto femminile Bloom as you are “Raccontare la sostenibilità”, AIAP Community ER Istituzione ABABO, AIAP Community ER Designer Danilo Danisi, Onorevole Paolo Bolognesi, politico e scrittore italiano, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980



• INAUGURAZIONE PROGETTO “RIGENERAZIONE VERDE”

Ore 18:00 negli spazi verde del centro di Loiano

I volontari di Viva il verde si sono presi in carico di sistemare gli spazi verdi del paese. Aiuole, piantumazione di fiori e tanto altro, per tre anni si occuperanno della manutenzione di queste piccole oasi verdi.



Mercoledì 1 giugno

• MOSTRA “SOLO UNA TERRA”

Ore 14:00 – 17:00, Palazzo Segni Masetti Sala dei Carracci, Bologna

Tematica: La bellezza salverà il mondo. Conferenza con Gaia Descovich, Collezione calanchi Ass.ne Unique Design, Petronella Ortmann, Poesia visiva Ass.ne Unique Design, AIAP Community ER Designer Lizart Comunicazione Visiva e Antonio Cesari, Fabrizio Padovani, Direttore della Galleria P420, AIAP Community ER Designer Epicées Design Studio, Federico Gozzi, Polo Grafico ER



• BIODISTRETTO APPENNINO: COME RIGENERARE I TERRITORI

Ore 18:00-20:00 a Loiano (Azienda agricola il Poggiolone)

Conferenza sulle evoluzioni Bio in Appennino con Lucio Cavazzoni, dal 1999 al 2018 Presidente di Alce Nero, Coofondatore e Presidente di Goodland.



• INAUGURAZIONE ORTO SCOLASTICO “VIVA IL VERDE”

Ore 14:00 – 15:30 Via Michele dei Ramazzotti 24 a Monghidoro

Percorso di educazione ambientale iniziato a marzo con le scuole elementari e medie dei quattro Comuni di Bologna Montana. In tutto hanno partecipato 25 classi per un totale di circa 50 bambini e bambine. Nell’ambito di questa campagna un volontario di Viva il Verde si è occupato di realizzare un orto scolastico insieme agli studenti e alle studentesse, tutt’ora accudito da loro.



• PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE DELL’ALPE

Ore 21:00 – 24:00 Monghidoro (Alpe)

La guida escursionistica Michele Boschi, conoscitore di astronomia, vi accompagnerà sull’Alpe per parlarvi di stelle.



Giovedì 2 giugno



• CAMPUS VIVA IL VERDE

Ore 10:00 – 19:00 a Loiano (Vecchio campo sportivo)

Un campus rivolto alle famiglie. Benessere, attività sportive, laboratori dedicati ai bambini e alle bambine per conoscere insieme le meraviglie della natura, attività sportive rivolte ai ragazzi e alle ragazze. Un grande spazio verde costituito da “isole” dove svolgere le varie attività.



• MARATONA ECOGASTRONOMICA

Ore 8:30 – 12:30 a Monghidoro

Durante un’escursione di 10 km in mezzo alla natura ci fermeremo a visitare alcune strutture turistiche che vi faranno assaggiare alcuni prodotti tipici del territorio.





• CRONOSCALATA DEGLI DEI

Ore 9:00 – 12:00 a Monzuno (Provinciale 59)

Gara in bicicletta.



• RICICLARTE

Ore 10:00 – 18:00 a Monzuno (Piazza Salvo D’Acquisto)

Mostra mercato di artisti che fanno del riciclo la base della propria arte.



• FOIATONDA BIKE TOUR

Ore 9:00 a San Benedetto Val di Sambro (Madonna dei Fornelli)

Tour in bici sul territorio.



• GEOCACHING SULLA VIA MATER DEI

Ore 15:00 – 18:30 a San Bendetto Val di Sambro (da Castel dell’Alpi a Qualto)

Caccia al tesoro con l’utilizzo del GPS.



Venerdì 3 GIUGNO

• MOSTRA “SOLO UNA TERRA”

Ore 9:00 – 17:00, Palazzo Segni Masetti Sala dei Carracci, Bologna

Tematica: Le città visibili. Conferenza con Marco Mastacchi, Consigliere regionale, AIAP Community ER Designer Un altro Studio, Andrea Baravelli e Annamaria Testa in collaborazione con Fondazione Gramsci Emilia Romagna, Nicoletta Di Gaetano, Museo Villa Smeraldi, Simona Manzone, Re-Use with Love, AIAP Community ER Designer Francesca Giuliani, Maria Giulia Camillo, Isabella Battilani.



• ECONOMIA CIRCOLARE IN APPENNINO

Ore 20:30 – 22:30 a Loiano (Municipio)

Conferenza con Marco Mastacchi, Consigliere regionale, Bruno Psquini, Sindaco di Monzuno, Claudio Tedeschi, Presidente e Amministratore delegato della Dismeco, Elisa Bianchini, coordinatrice dei progetti Next economia.



• IL TRAMONTO DEGLI DEI

Ore 17:00 – 23:00 a Monzuno (Monte Adone)

Passeggiata didattica a Monte Adone con Loris Arbati



• MERCATO DEL CONTADINO KM 0

Ore 8:00 – 14:00 nella Piazza del paese di San Benedetto Val di Sambro



Sabato 4 GIUGNO

• BOLOGNA MONTANA TRAIL

Cammino su un sentiero di 80-100 km che attraversa tutti e quattro i Comuni di Bologna Montana.

Inaugurazione in ogni Comune dell’anello che lo congiunge agli altri.



• VERSO UN TURISMO PIU’ VERDE E SOSTENIBILE

Ore 15:00 – 17:00 nella Sala conferenze del Comune di Monghidoro

Conferenza con Barbara Panzacchi, Sindaca di Monghidoro, Antonio Monti Direttore Scientifico Gruppo Monti Salute Più, Luca Albertazzi sindaco di Dozza Imolese, Paolo Venturini Ultra Runner.



• PAESAGGIO: LO CONOSCI VERAMENTE?

Ore 17:00 – 18:30 Monzuno (Sala Ivo Teglia)



• NOTTE VERDE

Ore 21:00– 1:00 nella Piazza del Paese di San Benedetto Val di Sambro

Festa con musica, balli, cibo tradizionale del paese.



Domenica 05 GIUGNO



• GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

Ore 9:00 – 13:00 Ogni Comune dei quattro della Bologna Montana si gestirà in autonomia. Ritrovo al Municipio del Comune in cui si decide di partecipare.

Pulizia e attività per la salvaguardia dell’ambiente sui territori di Loiano, Monghidoro, Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro, Pianoro.



• ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VIVA IL VERDE NATURAL-MENTE”.

Ore 15:00 – 18:00