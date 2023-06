Bologna Montana Evergreen Festival

Dal 2 all’11 giugno 2023 si terrà la terza edizione di BOLOGNA MONTANA EVERGREEN FEST, il Festival dell’ambiente e della sostenibilità ideato e realizzato dall’associazione Viva il Verde in collaborazione con i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, S. Benedetto Val di Sambro.



Il Festival, come le scorse edizioni, sarà in modalità “diffusa” e si terrà sui territori di Bologna Montana (Loiano, Monghidoro, Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro, cui da quest’anno si sono aggiunti Castiglione dei Pepoli, Monterenzio e Pianoro) con uno straordinario programma articolato che prevede eventi di alto profilo, alcuni con forte componente innovativa.



Il 2 giugno, a Loiano, inaugurerà Bologna Montana Evergreen Fest con l’evento ApiCultura: le api, e il loro meraviglioso mondo, saranno protagoniste con esposizione di prodotti, convegno, mostra fotografica, attività ludico/didattiche destinate a ragazzi e adulti e lo spettacolo “La meravigliosa vita delle api” con Gianumberto Accinelli e Marianna Morandi.

I giorni successivi seguiranno fattoria didattica, escursioni, mercato km 0, salvaguardia e pulizia dei territori, convegni e tanti altri eventi e attività.



Inoltre il 10 giugno sarà inaugurato un suggestivo percorso tematico, che prenderà il nome di BOLOGNA MONTANA ART TRAIL. Destinato a escursionisti che potranno percorrerlo a piedi, bike e cavallo, il percorso, di straordinaria bellezza ambientale e storica, avrà una lunghezza di circa 100 km ed attraverserà i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro integrandosi con l’ampia rete sentieristica del territorio.



Sempre sui territori di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro, dal 2 al 9 giugno si terrà la 1° edizione della RASSEGNA BOLOGNA MONTANA LAND ART (una forma d'arte contemporanea caratterizzata dall'intervento diretto dell'artista sul territorio con l’utilizzo di materiali prevalentemente naturali (alberi, rami, sassi, terra, ecc ecc.). Le performance vedranno protagonisti 5 artisti che realizzeranno 5 opere, una per ogni comune, installate in modalità permanente lungo il percorso BOLOGNA MONTANA ART TRAIL. La rassegna si terrà ogni anno con l’intervento di 5 o più artisti per realizzare, nell’arco di alcuni anni, una galleria a cielo aperto, lunga circa 100 km, disseminata di decine e decine di opere di land art. Un progetto che renderà unico e distintivo il percorso BOLOGNA MONTANA ART TRAIL rispetto agli altri percorsi presenti in Italia e nel mondo. Attualmente, infatti, esistono opere di Land Art presenti in alcuni parchi o sentieri; rappresentazioni simboliche di questa forma d’arte confronto alla consolidata esposizione in un percorso di quasi 100 km strutturato come una galleria dove la creatività dialoga con l’ambiente fino a fondersi in un unico itinerario dove arte e natura interagiscono in un processo di costante rinnovamento e trasformazione.



Il percorso tematico BOLOGNA MONTANA ART TRAIL e la rassegna BOLOGNA MONTANA LAND ART sono stati progettati prevedendo l’integrazione tra le due attività con l’obiettivo di generare un’UNICA PROPOSTA INTERDISCIPLINARE INNOVATIVA dove natura, ambiente, sport, tempo libero, arte e cultura si fondono e dialogano tra di loro.



In questi ultimi anni, in particolar modo dopo il periodo Covid, si è molto diffuso l’interesse verso il turismo “slow”, un modo di viaggiare incentrato sull’esperienza emozionale (lenta, approfondita, sensoriale, che permette d’immergersi completamente nell’ecosistema del territorio che ci ospita) e sulla sostenibilità (a impatto zero sull’ambiente). Sono quindi numerosi i cammini nati, molti dei quali innovativi, ma le proposte sono più o meno tutte molto simili.

La rassegna BOLOGNA MONTANA LAND ART contribuirà a connotare in modo distintivo BOLOGNA MONTANA ART TRAIL rendendolo un percorso unico nel suo genere, in grado di attrarre sui territori oltre a camminatori, bikers e cavalieri, persone amanti dell’arte e della cultura, provenienti sia dal territorio nazionale che internazionale.

Inoltre, lungo il percorso, in prossimità delle opere, sarà possibile organizzare campus, eventi, convegni, visite guidate, concerti, performance teatrali, presentazioni di libri, laboratori per le scuole e per adulti e innumerevoli altre iniziative. Riteniamo che il progetto, oltre a sorprendere ed emozionare, possa contribuire a creare grande valore su un territorio particolarmente ampio dell’Appennino tosco emiliano.



Bologna Montana Evergreen Fest sarà un vero e proprio festival dell’ambiente con eventi dalla connotazione innovativa che contribuiranno a tutela, valorizzazione e sviluppo dei territori dell’Appennino.