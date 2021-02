Tutti i musei dell'Istituzione Bologna Musei chiusi al pubblico dal 22 febbraio 2021

Si informa che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e all'Ordinanza del Ministero della Salute 19 febbraio 2021 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da oggi, lunedì 22 febbraio 2021, e fino al permanere della Regione Emilia-Romagna in zona arancione, tutti i musei dell'Istituzione Bologna Musei rimarranno chiusi al pubblico, salvo ulteriori disposizioni governative.

Sono inoltre sospesi gli eventi programmati in presenza negli stessi musei, mentre restano confermate le attività fruibili online già precedentemente comunicate.



Informazioni

Istituzione Bologna Musei

www.museibologna.it

Instagram: @bolognamusei