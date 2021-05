Bologna Peacebuilding forum, evento internazionale sui cambiamenti climatici e i processi di pace

Agency for Peacebuilding, prima organizzazione italiana per la pace, organizza il suo evento annuale, il Bologna Peacebuilding Forum, il prossimo 18 e 19 maggio, dalle 15:00 alle 17:00.



Quest’anno il Forum si occuperà di cambiamenti climatici ed i collegamenti complessi e ancora sottovalutati tra clima, ambiente e conflitti violenti, grazie al patrocinio e alla collaborazione di istituzioni in prima linea nella ricerca e nella pratica della costruzione della pace.



L’evento, che vuole coinvolgere tutti i partecipanti in un dibattito aperto e costruttivo, conterà con la presenza di relatori di fama internazionale come Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediaterraneo, Jüergen Scheffran, dell’Università di Amburgo, Marwa Daoudy della Georgetown University, Emiliano Alessandri, dell’OSCE o Mariko Peters, dell’Servizio per l'Azione Esterna dell’Unione Europea.



Programma e iscrizioni: https://www.peacebuilding.eu/