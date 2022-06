Bologna Pride, l'onda arcobaleno passa in città: la data e tutti gli eventi

La data del Pride di Bologna di quest'anno è il 25 giugno, così come per tante altre città italiane fra cui Milano. E per Bologna sarà ancora più speciale perchè si celebrano i 40 anni di Cassero.

Il più grande comitato provinciale Arcigay d’Italia, quello di Bologna è diventato grande e si prepara a festeggiare: anche in vista del Pride 2022, in programma in città con un nuovo corteo per sabato 25 giugno, arriva infatti una raffica di eventi e appuntamenti sotto l’insegna (Passa anche tu a) ‘L’altra sponda‘, nell’ambito di una programmazione in pista dal 2 giugno (dopo l’anteprima di maggio) fino al 2 ottobre.

Sabato 25 dalle 22 a L'altra sponda Homophollia Party Pride. Per la festa delle feste, ovvero il Rivolta Pride cittadino, dilaga inarrestabile… l’Homophollia! Music: Poppen, Fiandrix (Trash For Free), VonTory (Trash For Free), Toilette extravaganza a cura di VAKKA con Dj Madre e L-Dyke. Performer: La Ghe, Isaura Spanking, Luca Cavicchi and more…Vj: Q (Ingresso Early bird: 8-10-12 euro, intero 15 euro).

(In attesa del percorso della parata)