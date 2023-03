Un giorno di magia alla Rocca Isolani: il 2 Aprile arriva Potterland

Una nuova concezione di intrattenimento vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia!

Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno staff Magico.

Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno della fantastica Rocca Isolani alle porte di Bologna.

Experienze.it, in collaborazione con Malastrana Eventi, il 2 Aprile organizza Potterland!

Programma di "Potterland"

Una volta giunti al Castello sarete catapultati a Diagon Alley dove incontrerete i Goblin e i Folletti della Gringotts Bank che scambieranno la vostra chiave personale con alcuni Galeoni utili per acquistare il necessario per frequentare le lezioni della nostra scuola.

Il vecchio artigiano intagliatore di bacchette, presso la sua Bottega, che vi permetterà di scoprire che “…è la bacchetta a scegliere il mago!” e non viceversa, nella speranza che non mettiate a soqquadro la sua Magica bottega.

La più famosa fra le sarte di tutto il Mondo Magico che vi guiderà tra aghi, fili e rocchetti a scegliere la vostra divisa perfetta, cogliendo la vera natura di ogni partecipante

Fatto qualche scatto potrete proseguire lesti verso le aule della Scuola di Magia e Stregoneria di Monteardente, lasciandovi guidare dai nostri professori più esperti nelle lezioni di magia più famose e incantate di sempre.

Durante la giornata potrete seguire lezioni di incantesimi, alla cattedra del Professor O’Connell, dove imparerai le formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica e degli incantesimi di base sfidando gli altri aspiranti maghi sul tappeto del club dei duellanti.

Poi sarà la volta della lezione di pozioni, tenuta dal Vicepreside di Monteardente, il Professor William Greenheart per apprendere l’antica arte che vi consentirà “di stregare la mente, irretire i sensi e imbottigliare la fama” tra Corna di Unicorno e Paioli ribollenti.

A seguire la Professoressa De Silvis vi introdurrà alla lezione di erbologia insegnandovi come la delicatezza e la precisione sono essenziali per invasare una delle piante magiche più pericolose di sempre, la Mandragora.

E in chiusura gli studenti si potranno cimentare nella lezione di difesa contro le arti oscure, durante la quale il Professor Alastor Blackwood spiegherà a maghi e streghe cosa si cela nell’oscurità, insegnando loro a combatterlo con il solo aiuto della propria bacchetta e della propria magia e forza di volontà.

Informazioni

L'accesso a "Potterland" è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto d'ingresso!

Prezzo bambini (l'esperienza è adatta a tutti i bambini più alti di 1 metro) : 30,00 €

Prezzo adulti (l'esperienza è assolutamente adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori) : 30,00 €

N.B. Ricordiamo e specifichiamo che l'esperienza è adatta a tutti! Adulti e piccini, maghi e maghetti più alti di 1 metro!

L' esperienza di "Potterland" ha una durata di 3 ore e mezza per ogni turno.

Il primo turno inizierà alle ore 9:00, a seguire ogni mezzora accederà al castello in turno successivo. L'ultimo turno parte alle ore 17:30.

NB: L’Esperienza di ”PotterLAND” è ITINERANTE all’interno del Castello! Proprio per questo motivo i turni partono ogni 30 minuti, ma l’intero Tour con le Attività annesse ha una durata complessiva di 3 ore e mezza ?? Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

Il Tour Interattivo

Il Tour Interattivo, ispirato alla più famosa Saga fantasy, di Malastrana Eventi, è una vera e propria Scuola di Magia, dove i bambini e gli adulti possono cimentarsi con le arti magiche… come hanno sempre sognato!

Si parte recuperando il materiale per le lezioni tra le vie di Diagon Alley e si prosegue con le lezioni della nostra Scuola di Magia di Monteardente: Erbologia, Pozioni, Incantesimi e molto altro diviso in 8 magiche tappe.

Una vera e propria esperienza completa ispirata alle avventure del giovane maghetto inglese.

Non perderti l’emozione di vivere una giornata indimenticabile, immersi nel mondo che hai sempre sognato.

Per partecipare devi possedere il biglietto, disponibile a questo link: https://experienze.it/potterland-rocca-isolani-bologna/

“PotterLAND” è un raduno di fans di Harry Potter. Tale raduno non è avvallato ne’ e’ in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d’autore della Warner Bros Entertainment, Inc.HarryPotter Publishing Rights e (c) JKR.