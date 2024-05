Bologna segreta, curiosa e misteriosa...

Il centro storico di Bologna è una miniera di curiosità, stranezze storiche e moderne, aneddoti sedimentati in centinaia d’anni di storia che hanno visto la città passare sotto diversi domini. Il tour si svolgerà in particolare intorno a piazza Maggiore, ed altre strade nei suoi dintorni, che portano a torri meno conosciute delle famose Garisenda ed Asinelli, ma altrettanto affascinanti, perchè Bologna in epoca medievale era una “Manhattan medioevale”.



Una passeggiata originale nel cuore del centro storico di Bologna per scoprire cose mai viste, ma sempre avute “sotto gli occhi”!



Luoghi e curiosità che conosceremo: Il “telefono senza fili del passato”, il “giardino” della moglie del boia, la cannabis protettrice, la pietra della vergogna, “l’omo che movea le torri”, la casa dove Guercino teneva scuola, il crescentone rotto dal carroarmato, la celebrazione della cannabis, la casa di Lucio Dalla, il Papa che fermò il tempo, Michelangelo a Bologna, indizi della cappella Sistina in S.Petronio, il mistero del bronzo di Giulio II, la storica pasticceria Majani, la pietra della vergogna e molte altre curiosità in un tour di 90 minuti tra portici conosciuti e meno conosciuti di Bologna.



