Bologna Swing Dancers a Montagnola Republic

Sabato 3 settembre ritornano in Montagnola i Bologna Swing Dancers.

I Bologna Swing Dancers sono attivi sul territorio bolognese dal 2011 con l'intento di diffondere la musica e i balli della Swing Era.

All'attivo innumerevoli eventi con musica dal vivo che sono diventati ormai famosi all'interno della comunità dei Lindy Hoppers, richiamando persone da tutte le parti d'Italia. Lo show ha un ritmo dalle radici afroamericane di Harlem, nato nei primi anni 30, si diffonderà come un'eco nella magica cornice del Parco della Montagnola durante questo appuntamento con i Bologna Swing Dancers, in cui lo la musica diventerà un irresistibile invito a ballare. Senza schemi fissi, nato dalla strada, il lindy hop è un ballo di coppia adatto a tutti, perfetto per socializzare e farsi coinvolgere!

Ad accompagnare musicalmente ci saranno: Guglielmo Pagnozzi & The Jazzdogs.

Guglielmo Pagnozzi // sax soprano, clarinetto

Paolo Prosperini // chitarra

Salvatore Lauriola // contrabbasso

Gaetano Alfonsi // batteria

Sandro Comini // Trombone

Inizio spettacolo ore 18.30

Ingresso libero