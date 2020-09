“Bologna Valley-Winter Melody”: al sfilata del Pincio è live, ma anche online e in tv

Centergross presenta “Bologna Valley-Winter Melody” - Live&Digital Fashion Show

L’Italia della moda pronta da indossare torna per la seconda volta a sfilare a Bologna, nella suggestiva cornice della Scalinata del Pincio e, per la prima volta, in diretta social e tv.

È la novità del Live&Digital Fashion Show di Centergross, “Bologna Valley-Winter Melody”, in programma sabato 12 settembre 2020, dalle ore 20.30, che dal cuore della città turrita porta il meglio della moda della “Fashion Valley” direttamente a casa grazie alla diretta televisiva su Fashion TV world e attraverso i canali social del distretto (FB @centergrossbologna – IG @centergross_official).

A condurre la serata Irene Colombo, che introdurrà i protagonisti in passerella, vale a dire i brand Kontatto, Le Streghe, Berna, Souvenir, King Kong, SUSY Mix e Rinascimento, che presenteranno le anteprime Autunno-Inverno 2020/21. Ad arricchire lo spettacolo anche le esibizioni liriche della soprano Consuelo Gilardoni e del baritono Massimo Marotta, ad omaggiare le note di Lucio Dalla, Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi.

«Crediamo che quest’anno “Bologna Valley” costituisca una svolta importante per tutto il settore moda – dichiara Piero Scandellari, presidente di Centergross –. L’obiettivo, oggi, è quello di aprire le porte delle nostre aziende agli addetti ai lavori e al grande pubblico, italiano ed estero. E di arrivare, già dalla prossima edizione dell’evento, che sarà dedicata alle anteprime primavera-estate 2021, ad offrire l’opportunità di un acquisto dei capi in diretta dai canali social».

L'evento live è chiuso al pubblico e riservato solo a istituzioni e operatori del settore.