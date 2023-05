Indirizzo non disponibile

Bologna Wine Week è il primo evento cittadino dedicato al vino. Nella sua prima edizione Piazza Minghetti accoglierà una selezione di circa 30 cantine vitivinicole italiane, una food court e un palco per concerti e conferenze, per permettere al grande pubblico e agli operatori del settore di viversi una delle principali piazze bolognesi in un contesto giovane, culturale e dinamico.