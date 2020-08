BologninAlive: agosto e settembre al Parco di Villa Angeletti fra musica live e proiezioni

BologninAlive: agosto e settembre al Parco di Villa Angeletti. Una nuova rassegna ideata da Estragon che propone 16 serate di musica live, 4 proiezioni di film, 4 presentazioni di libri, 3 conversazioni musicali, il ritorno della manifestazione Irlanda in Festa e altri appuntamenti fra yoga e intrattenimento vario, organizzati in collaborazione con il Quartiere Navile.

Programma:

Venerdì 21 agosto ore 19 THE GANG Dj Pravda ore 21.30 Gang



Sabato 22 agosto ore 21.30 STATUTO



Martedì 25 agosto ore 21.30 proiezione ALICE IN CHAINS – MTV UNPLUGGED



Mercoledì 26 agosto ore 21.30 proiezione FRANCESCO GUCCINI: PALASPORT, CONCERTO E ALTRE SCIOCCHEZZE



Giovedì 27 agosto ore 21.30 CRISTINA DONÀ Liveacustico e intervista



Venerdì28 agosto ore 21.30 PAOLO BENVEGNÙ



Sabato29 agosto ore 21.30 DUO BUCOLICO



Domenica 30 agosto – in collaborazione con il Quartiere Navile

ore 17 - Yoga con Emy di Love Bolognina (offerta di partecipazione- 5 euro)

ore 18.30 - Presentazione libro "Prometto che ritorno conEmergency in Africa e in Afghanistan” - Vydia Editore.

Incontro con l'autore Roberto Maccaroni. Con la partecipazionedel gruppo Emergency di Bologna . Modera Cristina Babino VydiaEditore.



Lunedì 31 agosto – in collaborazione con il Quartiere Navile ore 18.30 Yoga con Emy di Love Bolognina (offerta di partecipazione 5 euro)

Martedì 1 settembre ore 21.30 proiezione PINK FLOYD Live at Pompei



Mercoledì 2 settembre ore 21.00 proiezione PAZ!



Giovedì 3 settembre ore 21.30

FRANCESCO DI BELLA (24 GRANA)



Venerdì 4 e sabato 5 settembre

ore18.30 - 23.30 COLLETTIVO HMCF X FESTIVALLivemusic, talk & other stories. LineUp coming soon.



Domenica 6 settembre – in collaborazione con il Quartiere Navile

ore 17.00 - Yoga con Emy (offerta di partecipazione. 5 euro)

ore 18.30 - presentazione del ibro di Silvia Antenucci, Come la grandine ed. L'erudita

Presenta, introduce e modera Gianluca Morozzi



Lunedì 7 settembre – in collaborazione con il Quartiere Navile

ore18.00 Presentazione libro "La luna una dea tra le stelle" Om Edizioni.

Incontro con l'autrice Daniela Nipoti.

ore 21.00 - Suonatori Compulsivi Anonimi - racconto musicale con diapositive sulla storia di Amelia Earhat, eroina aviatrice.



Mercoledì 9 settembre ore 21.00

In conversation with GIÒ SADA



10-11-12-13 settembre – IRLANDA IN FESTA

Una edizione speciale, più piccola e più intima, in modo da garantire il distanziamento e la piena sicurezza del pubblico. Nei quattro giorni si alterneranno sul palco solo band acustiche originali irlandesi e folk italiane. Come da tradizione si potranno assaggiare piatti della cucina irlandese e sarà allestita un'area di street food dove assaporare piatti nazionali e internazionali. Non mancheranno le birre irlandesi, e l'offerta bar sarà arricchita dalle degustazioni di whiskey. A Completare l’offerta, il classico mercatino di artigianato tipico.



Lunedì 14 settembre – in collaborazione con il Quartiere Navile

ore 18 presentazione libro Silvia Antenucci

presenta e modera Gianluca Morozzi

ore 19.30 - Fausto Carpani e il Gruppo Emiliano

ore 21.00- Salviamo il Navile - con proiezioni di filmati



Martedì15 settembre ore 21

in conversation with JIMMY VILLOTTI



Mercoledì 16 settembre ore 21.00

in conversation with RODRIGOD’ERASMO (AFTERHOURS)



Giovedì 17 settembre ore 19.30

BMA SHOWCASE FESTIVAL IV edizione del festival rivolto a giovani cantautori emergenti nellascena musicale italiana, promosso e organizzato da Fonoprint. Line up completa il 4 settembre.



Venerdì18 settembre ore 21.30

GIULINO (MARTA SUI TUBI)



Sabato19 settembre ore 21.30

BOBO RONDELLI



Domenica 20 settembre – in collaborazione con il Quartiere Navile

ore 18.30 - Il Poeta nomade Jonathan Rizzo legge le sue Opere e intrattiene il pubblico con racconti

ore 20.30 - FernandFidanz - recital musicale con chitarra acustica



TUTTIGLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

info: 051323490 (Estragon Club)



È prevista la prenotazione dei tavoli attraverso i singoli eventi FaceBook nella pagina BologninAlive.

​Non sarà consentito l’accesso senza mascherina correttamente indossata.