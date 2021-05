BologninAlive: due mesi di musica (e il calcio degli Europei) al Parco di Villa Angeletti

Dal 1° giugno al 31 luglio al Parco Villa Angeletti torna BologninAlive, la rassegna di musica, cinema, teatro, incontri, street food organizzata da Estragon nell’ambito di Bologna Estate. Per il secondo anno BologninAlive abiterà il meraviglioso spazio verde di Villa Angeletti.

Dal 1° giugno al 31 luglio la rassegna fatta in collaborazione con il Quartiere Navile, e inserita nella programmazione di Bologna Estate 2021, pianterà infatti le tende nel Parco lungo il Navile. Si riaccendono dunque le luci sul palco e l’Estragon Club riprende la sua attività dopo un anno di silenzio e di sosta forzata a causa della pandemia. Per due interi mesi, fino al 31 luglio, la musica riprenderà spazio e torneranno le serate in compagnia degli amici nel giardino più fresco della città. Tutte le sere, infatti, il programma proporrà un appuntamento da non perdere, fra concerti, cinema, teatro, incontri, mercatini e street food.

E in occasione degli Europei di Calcio 2021, BologninAlive si tingerà di azzurro per tifare Italia seguendo tutte le partite della nostra nazionale, le semifinali e la finale da uno schermo gigante con dolby surround.

Come lo scorso anno, la rassegna si caratterizzerà per la proposta più “soft” rispetto al club, con tanti live in versione acustica da ascoltare seduti e distanziati nell'anfiteatro o accomodati in un'area relax con sedie e tavoli, magari sorseggiando un cocktail o una birra fresca. Torneranno anche i talk, programmati di giovedì e le lezioni di yoga nei lunedì pomeriggio.

Ogni sera alle ore 19.00 (festivi dalle ore 12.00) apriranno il bar e l'enoteca di Estragon e i visitatori troveranno una proposta per cenare o spizzicare con la pizza gourmet di Porta Pazienza e le prelibatezze bolognesi e regionali degli amici di Ora Come Allora. L’ingresso a BologninAlive è sempre gratuito.

IL PROGRAMMA DELLE SERATE

Martedì 1 giugno - ESPAÑA CIRCO ESTE. Quale migliore proposta per iniziare una nuova estate? Appena 6 anni di attività e più di 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La loro musica è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae: un sound unico ribattezzato TangoPunk. Gli España Circo Este sono: Marcelo (Voce, Chitarre), Jimmy (Batteria, Percussioni, Voce), Ponz (Basso, Synth, Voce), Matteo (Fisarmonica, Chitarre, Violino, Voce).Concerto ore 21.00

Mercoledì 2 giugno – MUSICAPERBAMBINI

MusicaPerBambini è il moniker dietro il quale si cela Manuel Bongiorni, poliedrico autore, scrittore, attore e musicista piacentino. Della musica per l’infanzia eredita il gusto per la filastrocca, per il calembour, per l’assurdo che diventa normalità. MusicaPerBambini crea la sua musica al computer shakerando musica elettronica, metal alla Mr. Bungle e atmosfere da trovatore medievale. Ha pubblicato 7 album. L’ultimo, “Alla Fiera Della Fine”, è coprodotto da Hukapan,

l'etichetta di Elio e Le Storie Tese e vede la partecipazione in più brani di Elio stesso e di Rocco

Tanica.Negli anni ha collaborato anche con Caparezza, Alessio Bertallot e Giovanni Gulino dei

Marta Sui Tubi.

Spettacolo ore 21.00

Giovedì 3 giugno - Bob Marley - Live at the Rainbow

Nel quarantennale della morte di Bob Marley, BologninAlive ricorda questo immenso artista giamaicano con la proiezione del suo concerto-icona. Dj Set Reggae ore 20.00

Proiezione ore 21.00

Venerdì 4 giugno – MERCANTI DI LIQUORE

La band di Lorenzo Monguzzi e Piero Mucilli annuncia il ritorno a Bologna dopo più di 10 anni di assenza dalle scene; riproporranno alcuni tra i più noti brani della propria carriera, oltre ad alcuni mai suonati dal vivo, anche tratti dai dischi con Marco Paolini. Per l’occasione saranno sul palco in formazione trio, accompagnati da Alex De Simone (Circo Abusivo). Concerto 21.00

Sabato 5 giugno – FEDERICO FIUMANI (Diaframma) in Confidenziale

Cantautore, chitarrista e scrittore. Federico Fiumani è un’icona rock italiana oltre le mode. È il leader dei Diaframma, considerato uno dei pionieri della musica dark-wave italiana. Sicuramente tra i talenti poetici più poliedrici, spigolosi, passionali, del panorama musicale italiano di ieri e di oggi, figlio più che legittimo dell’unione tra arte ed anima. Confidenziale è lo spettacolo in cui Federico Fiumani mette a nudo i pezzi più celebri dei Diaframma. Versioni chitarra e voce, illuminati e taglienti, che vanno dritte al cuore. Concerto ore 21.00

Domenica 6 giugno – I LOVE BOLOGNINA - Iniziative del Quartiere Navile

Dalle ore 11,00 alle ore 21.00: ‘Bolognina Market’ a cura di ‘Armadio Circolare’. Ricercati stand di vintage, second-hand, artigianato, illustrazioni, vinili, gioielli.... il tutto arricchito da chiacchiere e consigli di shopping tra amici, da un accattivante accompagnamento musicale e da una fresca birra sotto gli alberi da frutta.

Dalle 16.30 I Love Bolognina per Bolognina a colori Street Art - Live Art performance ore 18.30 Ringraziamento ai sostenitori del progetto, consegna ricompense e festa. Mercatino con Armadio circolare: abbigliamento, second hand e vintage. Esposizione banchetto con gadget I Love Bolognina.

Lunedì 7 giugno – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 17-18: Yoga con Emy

Ore 19.00 Reading di Poesia - Performance e Musica con i Poeti : Bartolomeo Bellanova e il maestro Mario Brucato; Valentina Demuro; Daniele Cargnino - Andrea Ascolese; Eva Laudace; Fernando Fidanza Poeta cantautore; Jonathan Rizzo accompagnato alla tastiera dal Maestro Fernando Fidanza; Virginia Pedani accompagnata dal Maestro Fernando Fidanza; Vanni Schiavoni con i musicisti Marina Alberi e Renato Minguzzi

Martedì 8 giugno – FIGURINE, MUSICA E FUMETTI

Associazione Figurine Forever in collaborazione con Estragon presenta una serata dove i fumetti

diventano figurine e fanno musica. L'arte grafica incontra la chitarra. Durante la serata due

importanti autori di fumetti nel ruolo anche di musicisti: Giorgio Salati (Joe Sal) e Sergio Algozzino.

Durante la serata sarà possibile acquistare e farsi autografare i volumi dei due autori, inoltre in

anteprima assoluta, l'Associazione Figurine Forever realizzerà due nuove figurine Fumetto Forever

Card, dove sono stati coinvolti gli autori. Ore 19.00

Mercoledì 9 giugno – LA VERA STORIA DEGLI AVVOLTOI

"Siamo sul finire della prima metà degli anni ‘80. Una manciata di ragazzi decide di formare un

gruppo. Quello che era iniziato come un gioco condito di grande passione, diventa ben presto la

realizzazione di un sogno che, fra alti e bassi, cambi di formazione, cadute e risalite, lascia un

piccolo tassello nel puzzle della musica italiana." Moreno Spirogi e Nicola Bagnoli raccontano in

chiave musicale e teatrale con il consueto stile istintivo e umoristico questa storia, toccando le

varie tappe di questi primi trentacinque anni degli Avvoltoi.

Ore 21.30

Giovedì 10 giugno – In Conversation With CLAUDIO TROTTA

Venerdì 11 giugno – ITALIA VS TURCHIA - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme per gli azzurri di Mancini agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 21.00

Sabato 12 giugno – SAVANA FUNK

Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediata una rara

sintonia umana e musicale. I SAVANA FUNK incarnano l'essenza della live band unendo funk,

rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Con un

pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa hanno un

nuovo, atteso album in arrivo nella primavera del 2021.

Concerto ore 21.30

Domenica 13 giugno – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 18.30: presentazione del libro "Io siamo" Storie di Volontari che hanno cambiato l'Italia (prima durante e dopo la pandemia) di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo A seguire: Cucine Popolari in festa. Una serata musicale di raccolta fondi con Roberto Morgantini, il musicista Federico Aicardi, Paolo Buconi, Hey Joe, Gloria Bonaveri, Silvia Parma e tutti le amiche e gli amici delle Cucine popolari

Lunedì 14 giugno – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 17-18: Yoga con Emy

Ore 19.30: Artecittà- L'Arte Partecipata

Ore 21.15: Proiezione video

Nadia Brandalesi e Giuseppe Parente, incontrano i protagonisti. Per raccontare la Storia e per la Memoria: Il caso delle morti per amianto alle ex OGR di Bologna. Con Marilena Zoppei Videomaker, Associazione AFEVA (Familiari delle vittime). Rappresentanti

RSU confederati, ragazzi e genitori della Scuola De Andrè autori dell'Opera artistica permanente di Via Malvasia inaugurata nel 2020

Martedì 15 giugno – HU

Hu, al secolo Federica Ferracuti (classe 1994), è una cantante, producer e polistrumentista. A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà via al suo progetto artistico HU. Nel corso degli ultimi due anni firma diversi lavori pubblicitari tra cui la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin, “Anotherness” per Malloni e il Night Trailer Generator per Jagermeister. Nel 2018 viene selezionata tra i 10 finalisti dello JAGER MUSIC LAB che le permette di volare a Berlino vincendo due menzioni speciali. Voce, synth, drum machine e altre macchine, per un set electro-pop che lentamente abbraccia il dancefloor.

Ore 21.30

Mercoledì 16 giugno – ITALIA VS SVIZZERA - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme per gli azzurri di Mancini agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 21.00

Venerdì 18 giugno – CEFFI FOREVER con MAGENTA #9

Tra la via Emilia e Sanremo Rock, a suon di figurine! Magenta#9 in concerto e presentazione del set figurine e cartoline a tiratura limitata a sostegno della palestra sociale Bolognina Boxe. I bolognesi Magenta#9, alias “I Ceffi della Bolognina”, capitanati da Alessio “Amos” Amorati, sono i vincitori della 33^ edizione di Sanremo rock. Con il singolo d’esordio “Non si può”, prodotto daMarco Barusso, si sono aggiudicati il primo posto sul podio nella finale della prestigiosa manifestazione dedicata alla scena rock emergente.

Concerto ore 21.30

Sabato 19 giugno – RUMBA DE BODAS

I Rumba de Bodas nascono nel 2008 e sono molto più di un semplice gruppo musicale. Parliamo di una carovana di 8 avventurieri bolognesi che, equipaggiata di furgoni e tende, comincia il suo viaggio in tutta Europa trasformando ogni concerto in festa. Attraversando cambi di formazione - da otto a sette componenti - e di sound, la band sforna Just Married (2012), Karnaval Fou (2014) e

Super Power (2018). Il sound? Ska, Funk, Latin vibes, Swing, ogni repertorio è funzionale alla missione di fare smuovere le folle. Solcando ogni tipo di palco, ma non perdendo mai il vizio di fare incursione in strada per sovvertire l’ordine pubblico a suon di grancassa!

Concerto ore 21.30

Domenica 20 giugno – ITALIA VS GALLES - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme per gli azzurri di Mancini agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 18.00

Lunedì 21 giugno – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 17-18 Yoga con Emy

Ore 21.15: Andrea Ascolese voce e chitarra

L'attore, autore e cantautore bolognese Andrea Ascolese in concerto acustico presenta le sue canzoni dal primo album "Ti porterò" e dal nuovo progetto "Annalisa".

Martedì 22 giugno – FRY MONETI + MASSIMO GHIACCI dei MODENA CITY RAMBLERS

Due concerti sul palco di BologninaAlive con i progetti solisti di due membri dei Modena City Ramblers: Francesco “Fry” Moneti e Massimo "Ice" Ghiacci. Dopo quasi trent'anni di carriera e dopo aver prestato le mani a tantissimi artisti, Francesco Fry Moneti, violinista e polistrumentista di MCR e Casa Del Vento, arriva al debutto solista con “Cosmic Rambler” (2021). Nel disco troviamo

le radici Irish che hanno reso celebre il suono delle sue band ma anche tanti altri elementi, dalle influenze africane a quelle balcaniche, mediorientali, e poi ancora, il rock, l'elettronica, la passione per gli strumenti a corde in ogni loro forma. Massimo “Ice” Ghiacci è il bassista dei MCR dal 1992. Nel 2008 il suo primo album solista, Come un mantra luminoso, di cui è uscita una nuova release

quest’anno.

Concerto ore 21.30.

Mercoledì 23 giugno – FINAZ (della BANDABARDO’)

Il 21 maggio 2021 è uscito Heart of Stone feat. Alex Ruiz, il primo singolo estratto dall’album Cicatrici (di prossima uscita), terzo capitolo solista di Finaz, virtuoso chitarrista cofondatore della Bandabardò. Heart of Stone vede per la prima volta Finaz anche in qualità di

autore e interprete vocale. Dopo l’acustico Guitar Solo del 2012 e la ricerca elettronica applicata alla chitarra di GuitaRevolution del 2016, con Cicatrici si concentra su ciò che da sempre rappresenta di più la sua creatività: vere e proprie canzoni assieme al “travestimento” della sua

chitarra acustica.

Concerto ore 21.30

Giovedì 24 giugno – In Conversation With FRANCESCO COLONNESE

Venerdì 25 giugno – LERCIO.IT LIVE

Lercio live è uno spettacolo in continua evoluzione che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a

Londra e la partecipazione ad alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali.

Battute fulminanti e telegiornali improbabili ci terranno compagnia per un’intera serata. Lercio.it è il

più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha ottenuto negli anni il consenso unanime di

pubblico e critica, vincendo svariati premi. Dal 2014 è presente stabilmente nei palinsesti

radiotelevisivi di Radio 2, Dmax e Rai 3.

Ore 21.30

Sabato 26 giugno – EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE + PAR TOT PARATA

Un’occasione per tifare insieme agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 21.00

Domenica 27 giugno – PAR TOT PARATALa Par Tòt Parata – Parata per bambin*, adolescenti e loro accompagnator* è un evento biennale

della città di Bologna, promossa dall’Associazione Oltre e dal Giardino del Guasto fin dal 2015. Grazie all’aiuto di molt* artist* e alla partecipazione di un vasto pubblico, questo carnevale cittadino è stato fautore, negli anni, di interessanti attività laboratoriali. Ogni edizione ha eletto un proprio “animale guida”: dopo il lupo, la scimmia e il cammello, quest’anno tocca alla balena. La parata quest’anno assume naturalmente un sapore di rinascita.

Lunedì 28 giugno – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 17.00-18.00 Yoga con Emy

Ore 21.15- Cantieri Meticci- "Le città della nostra vita"

Esito del Laboratorio di narrazione realizzato in collaborazione con Auser

Martedì 29 giugno – cinema + lettura poesie

Mercoledì 30 giugno – GREGORIO SANCHEZ

“Dall’altra parte del mondo” è l’atteso debut album di Gregorio Sanchez, uscito il 4 dicembre - in digitale e nelle eleganti versioni CD e Vinile - per le discografiche Garrincha Dischi e Fonoprint. Dopo aver raccolto ottimi consensi con l'omonima title track, il songwriter bolognese debutta con “Dall’altra parte del mondo”: 10 tracce pronte ad avvolgere l'ascoltatore, un “disco intimo e domestico, a tratti antidiscografico, seppur inevitabilmente pop... insomma imperfetto, artigianale”, come lo definisce lo stesso Sanchez.

Concerto ore 21.30

Giovedì 1 luglio – A Conversation With STUART BRAITHWAITE (Mogwai)

Venerdì 2 luglio – QUARTI DI FINALE - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme agli Europei di Calcio 2021

Partite ore 18.00 e ore 21.00

Sabato 3 luglio – QUARTI DI FINALE - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme agli Europei di Calcio 2021

Partite ore 18.00 e ore 21.00

Domenica 4 luglio – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 18.30: Presentazione del libro "MEMORIAE" di Antonella Restelli

Territori nazifascisti 1943-45 in collaborazione con ANPI Bologna, Auser Bologna, oltre all'autrice Antonella Restelli - Silvana Vialli: Progetto grafico - Miriam Ridolfi e Anpi Bologna - Introduce e modera Marina Grazia, Gruppo Cultura Auser Bologna Ore 21.00: Teatro con la Regia di Francesca Fuiano "Bell'Epoque all'italiana" con gli attori Francesca Fuiano e Giancarlo Gregori

Lunedì 5 luglio – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 17.00-18.00: Yoga con Emy

Martedì 6 luglio – SEMIFINALI - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 21.00

Mercoledì 7 luglio – SEMIFINALI - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 21.00

Venerdì 9 luglio – FANTASTICO! LIVE

Fantastico! è un collettivo di lettori, ma anche di scrittori. È una numerosa comunità digitale che si è stufata di esistere solo nelle pagine internet, in una newsletter, dentro un pdf. Per questo e per molti altri motivi ha pensato di cominciare a emergere dai computer e tornare a essere persone reali, per portare un po' di letteratura -appunto- emersa ed emergente in giro per l'Italia e darla in pasto alle voci di qualche amico. Qualcuno famoso, qualcuno solo molto bravo. Può la poesia diventare trap? La letteratura sportiva è un dramma? Si può risolvere un cruciverba collettivamente senza litigare? Scopriamolo insieme. Ore 21.30

Sabato 10 luglio – MANU CHAO NIGHT con KK5

Da un’idea di EL V, il cantante latinoemiliano della Gardenhouse, nasce la tribute band di Manu

Chao più travolgente della penisola. Forti della potenza pura della sezione ritmica degli Skiantos

(Massimo Magnani basso e Gianluca Schiavon batteria) della voce e della tromba di Frank

Nemola al fianco di Vasco Rossi da molti anni e delle chitarre eclettiche di Pablito La Ganga, i King

Kong Five si preparano a portare sul palco di BologninAlive tutta la forza esplosiva delle

interpretazioni live di Manu Chao.

Ore 21.30

Domenica 11 luglio – FINALE EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per tifare insieme agli Europei di Calcio 2021

Partita ore 21.00

Lunedì 12 luglio – iniziative del Quartiere Navile

Ore 17.00-18.00: Yoga con Emy

Mercoledì 14 luglio – ERICA MOU

Giovedì 15 luglio - Iniziativa Quartiere Navile

Ore 18.30: 17° Premio Letterario Navile città di Bologna - con la collaborazione di Hippo Group.

Premiazione dei partecipanti selezionati dalla Giuria della Sez. Narrativa e Poesia

Venerdì 16 luglio – AFRODELIC

Afrodelic è il progetto solista del chitarrista e produttore Victor Diawara, che il 20 giugno 2021

uscirà con il suo album di debutto "Dusunkun Hakili" (La memoria del cuore). La raccolta di

canzoni è un tributo al padre, rispettato scrittore e poeta maliano Gaoussou Diawara, scomparso

nel 2018. Nato in Lituania, cresciuto in Mali, Victor ha vissuto in Germania e Irlanda prima di

tornare definitivamente in Lituania, paese natale della madre, nel 1997. Qui ha formato gli Skamp,

una band che è diventata molto popolare in Lituania alla fine degli anni 2000 (ha pubblicato 8

album, vinto numerosi premi ed è stata nominata due volte agli MTV European Music Awards). Il

progetto Afrodelic nasce nel 2018: un intrigante mix di musica africana e ritmi elettronici.

Ore 21.30.

Sabato 17 luglio - CARAVANE DE VILLE

Nati nel 2000 pubblicano l’anno dopo il primo album, Metropolis: un viaggio attraverso l’epica delle

città che mescola sonorità rock, folk, blues, etno. Nel 2004 esce il secondo album, Casbah, in cui

vengono accentuate le sonorità etniche. Nel 2006 il gruppo si scioglie per lasciare spazio a diversi

progetti solisti. Nel 2021, a vent’anni esatti da Metropolis, la band riprende le attività discografiche

e live. Il sound è più orientato verso l’indie rock, con influssi blues e acustici. Il primo singolo,

Sabrina, vedrà la luce sui canali digitali in giugno. Entro la fine del 2021 l’uscita del nuovo album.

Concerto ore 21.30

Domenica 18 luglio – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 18.30: Con la regia di Francesca Fuiano - "Filuchoriamo"

con gli Attori: Serena Tracchi, Massimiliano Palladino, Savino Spennacchio, Victor Ciallella, Giulia

Avenia, Francesca Mazzeo, Marco Maldotti. Musicisti: Antonio Stragapede, Marco Ruviaro e

Barbara Piperno

Ore 21.15: FILM Per un Quartiere doc- Con la regia di Antonella Restelli - la seconda parte del film

dedicato alla Bolognina. Con ospiti e amici, negozianti, Operatori Volontari e Associazioni che

hanno partecipato

Mercoledì 21 luglio – OSCAR (STATUTO)

Dopo più di trent’anni di carriera e 15 album con gli Statuto, con cui si è esibito su palchi prestigiosi

come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar, per la prima volta Oscar intraprende un

percorso artistico da solista con un progetto discografico che punta ad uno stile raffinato, fatto di

sonorità ricche ed eleganti, accessibili ed orecchiabili. “Sentimenti travolgenti” contiene 8 brani che

ruotano attorno a tematiche sentimentali, non esclusivamente amorose.

Ore 21,30.

Giovedì 22 luglio – AMY WHINEHOUSE – 10°

Proiezione di un concerto storico in occasione 10 anni dalla morte. Introduce Lucio Mazzi.Ore 21.30

Venerdì 23 luglio – ZILIANI

Polistrumentista, autore e compositore. Nel 2014, scelto da Morgan insieme alla band

trentina “The Wise”, partecipa all’8^ edizione di X Factor live qualificandosi per i bootcamp. Dal

2017 è il batterista e backing vocal del gruppo “Usual”, con cui ha all’attivo l’EP “Just Feel Alright”.

La musica è anche il suo lavoro: dal 2016 è tecnico audio, fonico e tecnico backliner nei tour di

Cosmo, Calibro 35, Carl Brave e Calcutta. Nel 2018 inizia il progetto da solista “ZILIANI”

pubblicando il singolo “Bar Franca”, che in poco tempo raggiunge 150.000 ascolti su Spotify.

Usciranno poi “Foro Boario”, “Piazza Vittoria” e “Sabbioni Disco Italia”.

Ore 21.30

Domenica 25 luglio – Iniziative del Quartiere Navile

Teatro - Lindy Tangel – Attori: F. Fuiano e Michele Davalli. Ballerini: Leonardo Galotto e Gosia

Aniolkowska. Regia: F. Fuiano

Ore 21.00

Martedì 27 luglio – MITI FORTITUDO

Evento organizzato da Associazione Figurine Forever per celebrare 2 grandi miti Fortitudo: Gary

Baron Schull e Toro Rinaldi nel giorno dei suoi 75 anni. Immagini, parole e video interviste. Per

l'occasione saranno realizzate due distinte nuove figurine solidali a tiratura limitata e numerata,

l'intero ricavato sarà devoluto alla campagna Adotta Con La Figurina per le adozioni a distanza in

Madagascar.

Ore 21.00

Mercoledì 28 luglio – FRANCESCO DI BELLA e FOFÒ BRUNO

Francesco nei primi Anni ’90 è frontman e principale autore dei 24 Grana, band antesignana

dell’alternative rock italiano, con cui scrive e incide 8 album, di cui due ripresi dal vivo. La sua

ricerca artistica “alternativa” si traduce, nel 2014, nel primo album da solista “Ballads Café”.

“Nuova Gianturco” (2016), prodotto da Daniele Sinigallia, lo inserisce a pieno titolo nel novero dei

cantautori italiani. A fine 2018 è la volta di “‘O Diavolo”. Dall'estate 2020 continua a portare in giro

la sua musica con il progetto "Ballads", in acustico, affiancato da Alfonso Bruno (alla chitarra). A

metà aprile 2021 è uscito il nuovo singolo ‘Coramare’, in cui la voce di Francesco è accompagnata

dalla tromba di Fabrizio Bosso.

Ore 21.30.

Giovedì 29 luglio – Iniziative del Quartiere Navile

Ore 18.30: Saluto di fine Mandato dal Quartiere Navile - Con il Presidente Daniele Ara -

Venerdì 30 luglio – PARTO DELLE NUVOLE PESANTI

Fondato nel '90 da Salvatore De Siena, Il Parto delle Nuvole Pesanti ha inciso 12 album, fondendo stili e linguaggi differenti, dall'etno-rock mediterraneo degli esordi, passando per la canzone d'autore fino alla world music. La musica del Parto miscela la tradizione musicale italiana con alti contenuti poetici e influenze world music, dove melodie nascono dall’incontro tra strumenti nuovi e antichi, concedendosi originali sperimentazioni. Energia, poesia, denuncia sociale, innovazione e tradizione, caratterizzano la proposta musicale. A fine 2019 la band è tornata con Sottomondi, un album che racconta un’umanità caleidoscopica e senza voce, fatta di bambini, donne, immigrati ed emarginati, attraverso canzoni e musiche che servono per vivere, resistere e, a volte, cambiare.

Concerto ore 21.30.

Sabato 31 luglio – Festa di chiusura con ospiti a sorpresaIn Conversa+on With

