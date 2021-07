Parco di Villa Angeletti: il programma della settimana 5-10 luglio di BologninAlive

Al Parco di Villa Angeletti fino al 31 luglio la rassegna di musica, incontri, street food organizzata da Estragon nell’ambito di Bologna Estate. Settimana numero 6 per BologninAlive 2021, la rassegna di casa al Parco di Villa Angeletti organizzata da Estragon Club in collaborazione con il Quartiere Navile, e inserita nella programmazione di Bologna Estate. Negli spazi della rassegna i visitatori troveranno anche il bar, l'enoteca di Estragon e una proposta per cenare o spizzicare con la pizza gourmet di Porta Pazienza e le prelibatezze bolognesi e regionali di Ora Come Allora.

L’ingresso a BologninAlive è sempre gratuito.

Per informazioni: www.facebook.com/bologninalive

BologninAlive proseguirà fino al 31 luglio.

IL PROGRAMMA 4 AL 10 LUGLIO

Domenica 4 luglio

MEMORIAE + BELL'EPOQUE ALL'ITALIANA

Ore 18,30: Presentazione del libro "MEMORIAE" di Antonella Restelli

Territori nazifascisti 1943-45 in collaborazione con ANPI Bologna, Auser Bologna. Oltre all'autrice Antonella Restelli saranno presenti: Silvana Vialli (Progetto grafico) e Miriam Ridolfi di Anpi Bologna.

Introduce e modera Marina Grazia, Gruppo Cultura Auser Bologna.

Ore 21,15: per la rassegna LegAmi va in scena "Bell'Epoque all'italiana". Teatro con la Regia di Francesca Fuiano e gli attori Francesca Fuiano e Giancarlo Gregori. Un excursus di musica che parte da fine Ottocento fino agli anni ‘20. Ripercorreremo la storia della musica italiana che ha fatto da overture all’avanspettacolo nato poi dopo la Prima Guerra mondiale in Italia e soprattutto in Europa. Dalla tradizione partenopea all’operetta vediamo un avvicendarsi di musica e teatro intervallati da coreografie di danza internazionale.

Info: acbarrierezero@gmail.com cell. 320 5413873

Lunedì 5 luglio

YOGA NEL PARCO

Dalle ore 17 alle ore 18 lezione di Yoga con Emanuela Tamburri di “Qui e Ora - Parinama Yoga”.

Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo/sportivo e di portare con sé un tappettino.

La partecipazione è a offerta libera.

Martedì 6 luglio

ITALIA vs SPAGNA

SEMIFINALE EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Aumenta l’adrenalina per i nostri Azzurri agli Europei di Calcio. Dopo la vittoria entusiasmante sui fortissimi belgi, la nazionale di Mancini si gioca l’acceso alla finalissima contro la Spagna. Partita tutta da seguire per tifare azzurri contro le furie rosse.

Come per tutti gli impegni della nostra Nazionale, BologninAlive accende il suo maxischermo e dà appuntamento ai tifosi al Parco di Villa Angeletti. A disposizione freschi cocktails, birre, pizze, crescentine e la possibilità di accomodarsi nell'anfiteatro e in un'area relax con sedie e tavoli.

Apertura bar ore 17.00

Apertura pizzeria e osteria ore 19.00

Partita ore 21.00.

Non si accettano prenotazioni tavoli per le partite di calcio.

Mercoledì 7 luglio

SECONDA SEMIFINALE - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

Un’occasione per guardare insieme sul maxischermo di BologninAlive le altre due semifinaliste degli Europei di Calcio 2021, che si contenderanno il passaggio alla finalissima.

Come sempre, a disposizione freschi cocktails, birre, pizze, crescentine e la possibilità di accomodarsi nell'anfiteatro e in un'area relax con sedie e tavoli.

Apertura bar ore 17.00

Apertura pizzeria e osteria ore 19.00

Partita ore 21.00.

Non si accettano prenotazioni tavoli per le partite di calcio.

Giovedì 8 luglio

IN CONVERSATION WITH… MAX MARTULLI (Proiezione “The Dark Side Of The Show”)

Tornano i talk di BologninAlive: serate “fra amici”, alla ricerca di un “sentimento” più che di una condizione, fra geografie comuni di un “sentire” profondo, la “Coerenza”.

Passeggiate di pensiero nel parco, in un’atmosfera intima, dove le idee circolano libere. Quest’anno protagonisti non saranno solo gli artisti puri, ma anche quegli “attori di civiltà” che nel corso della “tempesta “che ci ha travolti, anche sotto-traccia, hanno mantenuto il senso dell’orientamento. Seppur si tratti di un piccolo spazio, un polmone nascosto di un quartiere periferico, crediamo sia ancora più prezioso portarvici esseri viventi capaci di “aprire finestre”, esercitare il dubbio, evocare speranze, ispirare. Invitando al pensiero sui focus più eclettici ed eterogenei: l’ambiente, lo stato dell’arte del music business, i sacrifici indispensabili per costruire una carriera… Narrazioni accompagnate da immagini, letture, musica e parole.

Ospite di giovedì 8 luglio sarà Max Martulli. Tour manager, artist manager, band assistant, musicista a sua volta, è il volto, l’ideatore e l’anima di “TheDarkSideOfTheShow”: film/documentario dedicato a “quelli che non si arrendono, che amano ciò che fanno, che ci sono anche se non li vedi, che vivono di fatica e passione”. Un intenso tuffo “dietro le quinte”, per dare voce [quella di Manuel Agnelli] ai protagonisti meno noti del mondo dello spettacolo che lavorano lontano dai riflettori ma che permettono allo “show” di andare avanti.

L’8 luglio sarà possibile guardare “The Dark Side of The Show” open air, versione “walk in”, insieme a Max, intervenendo in conversazione con lui.

Apertura ore 19.00

Talk ore 21.

Venerdì 9 luglio

FANTASTICO! LIVE

Alberto Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale, Garrincha dischi) a marzo del 2019 fonda Fantastico!, una newsletter settimanale che diventerà rapidamente anche una rivista trimestrale ed un podcast. Il centro sono le parole, i racconti, le immagini che costruiscono i racconti e –soprattutto– le persone attorno al mestiere del raccontare.

Fantastico! Live è l’emanazione sul palco di quello che succede nell’universo-comunità creato in questi due anni.

È uno spettacolo che ha visto il suo esordio a Milano e Torino lo scorso autunno, radunando 200 persone senza promozione, un attimo prima che i luoghi di cultura richiudessero le porte. In queste due serate Fantastico! live ha portato sul palco Lodo Guenzi e Willie Peyote che si improvvisavano trapper con le parole di poeti emergenti, illustri sconosciuti a proporre nuovi DPCM, discorsi politici e spaccati di letteratura altissima ma anche molto bassa, perché ridere è ancora un brivido divino. Fantastico! live è la trasposizione sul palcoscenico di tutte le tensioni classiche dell’italiano medio, che vorrebbe essere poeta ma anche calciatore, santo ma anche furfante, libero ma con quella punta di dittatura. Fantastico! live ha come formazione fissa Alberto Bebo Guidetti e Alberto Albi Cazzola de Lo Stato Sociale e Johnny Shock, un ragazzo allampanato che ricorda tutto e ha un sacco di domande. Su un palco vuoto si circondano di personaggi famosi e professionisti della vita di tutti i giorni per riempirlo di verità (anche immaginata).

Apertura ore 18.00

Spettacolo ore 21.00

Sabato 10 luglio

MANU CHAO NIGHT con KK5

Da un’idea di EL V, il cantante latinoemiliano della Gardenhouse, nasce la tribute band di Manu Chao più travolgente della penisola. Forti della potenza pura della sezione ritmica degli Skiantos (Massimo Magnani basso e Gianluca Schiavon batteria) della voce e della tromba di Frank Nemola al fianco di Vasco Rossi da molti anni e delle chitarre eclettiche di Pablito La Ganga, i King Kong Five si preparano a portare sul palco di BologninAlive tutta la forza esplosiva delle interpretazioni live di Manu Chao.

Apertura ore 18. Concerto ore 21,30

