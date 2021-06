BologninAlive: il programma della settimana 7-12 giugno al Parco di Villa Angeletti.

IL PROGRAMMA DA LUNEDÌ 7 A SABATO 12 GIUGNO: musica con AVVOLTOI e SAVANA FUNK, mercatini, reading e gli Europei di calcio su maxischermo. Al Parco di Villa Angeletti fino al 31 luglio la rassegna di musica, incontri, street food organizzata da Estragon nell’ambito di Bologna Estate.

Seconda settimana per BologninAlive la rassegna di casa al Parco di Villa Angeletti: l’appuntamento ogni sera è a partire dalle ore 19,00. L’ingresso a BologninAlive è sempre gratuito.

IL PROGRAMMA DAL 7 AL 12 GIUGNO

Lunedì 7 giugno

YOGA AL PARCO + READING DI POESIA

Dalle ore 17 alle ore 18 lezione di Yoga con Emanuela Tamburri di “Qui e Ora - Parinama Yoga”. Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo/sportivo e di portare con sé un tappettino.

La partecipazione è a offerta libera.

Alle ore 19 Reading di Poesia con i Poeti: Bartolomeo Bellanova e il maestro Mario Brucato; Valentina Demuro; Daniele Cargnino - Andrea Ascolese; Eva Laudace; Fernando Fidanza poeta cantautore; Jonathan Rizzo accompagnato alla tastiera dal Maestro Fernando Fidanza; Virginia Pedani accompagnata dal Maestro Fernando Fidanza; Vanni Schiavoni con i musicisti Marina Alberi e

Renato Minguzzi

Martedì 8 giugno

FIGURINE, MUSICA E FUMETTI

L’Associazione Figurine Forever in collaborazione con Estragon presenta una serata dove i fumetti diventano figurine e fanno musica. L'arte grafica incontra la chitarra. L’evento ospiterà infatti due importanti autori di fumetti che si presenteranno anche nel ruolo di

musicisti: Giorgio Salati e Sergio Algozzino.

GIORGIO SALATI (Joe Sal) è autore della graphic novel SOSPESO (Tunuè edizioni), ma anche affermato autore di sceneggiature Disney ed altri personaggi del fumetto. "Sospeso", realizzata col disegnatore Armin Barducci, è un volume di una bellezza straordinaria, un pugno allo stomaco ma necessario, una storia giovanile e delle problematiche collegate a questo periodo della vita, a ritmo della musica di inizio anni 90.

SERGIO ALGOZZINO, autore della graphic novel LA FABBRICA ONIRICA DEL SUONO (Feltrinelli Comics), ma anche disegnatore di Dylan Dog e di altre produzioni a fumetti legate al mondo della musica come libri su De André, Beatles, Ozzy Osbourne ed altri ancora. "La Fabbrica onirica del suono" è un tributo al grande rock progressive italiano: la storia di una band che conosce il successo negli anni 70 a Milano, intorno ai movimenti di protesta giovanili. La band non esiste nella realtà… o forse sì? Sergio farà ascoltare sul palco i brani di questa band, con la partecipazione straordinaria della cantante bolognese GIULIA MEI.

Durante la serata sarà possibile acquistare e farsi autografare i volumi dei due autori, inoltre in

anteprima assoluta, l'Associazione Figurine Forever realizzerà due nuove figurine FUMETTO

FOREVER CARD, dove sono stati coinvolti gli autori.

Le cartoline e figurine saranno stampate in tiratura limitata e numerata di 150 copie, solo

successivamente alla serata di BologninAlive le copie restanti saranno disponibili sul sito di Figurine

Forever. Il ricavato è destinato alla campagna Adotta Con La Figurina per le adozioni a distanza in

Madagascar.

Inizio serata ore 19.00

Mercoledì 9 giugno

LA VERA STORIA DEGLI AVVOLTOI

"Siamo sul finire della prima metà degli anni ‘80. Una manciata di ragazzi decidono di formare un gruppo. Quello che era iniziato come un gioco condito di grande passione, diventa ben presto la realizzazione di un sogno che, fra alti e bassi, cambi di formazione, cadute e risalite, lascia un piccolo tassello nel puzzle della musica italiana." Moreno Spirogi e Nicola Bagnoli raccontano in chiave musicale e teatrale con il consueto stile istintivo e umoristico questa storia, toccando le varie tappe di questi primi trentacinque anni degli Avvoltoi. Apertura ore 19.00 Spettacolo ore 21.30

Giovedì 10 giugno

A Conversation With CLAUDIO TROTTA

Tornano i talk di BologninAlive, serate “fra amici”, alla ricerca di un “sentimento” più che di una condizione, fra geografie comuni di un “sentire” profondo: la “Coerenza”. Passeggiate di pensiero nel parco, in un’atmosfera intima, dove le idee circolano libere. Quest’anno protagonisti non saranno solo gli artisti puri, ma anche quegli “attori di civiltà” che nel corso della “tempesta “che ci ha travolti, anche sotto-traccia, hanno mantenuto il senso dell’orientamento. Seppur si tratti di un piccolo spazio, un polmone nascosto di un quartiere periferico, crediamo sia ancora più prezioso portarvici esseri viventi capaci di “aprire finestre”, esercitare il dubbio, evocare speranze,

ispirare. Invitando al pensiero sui focus più eclettici ed eterogenei: l’ambiente, lo stato dell’arte del music business, i sacrifici indispensabili per costruire una carriera… Narrazioni accompagnate da immagini, letture, musica e parole.

Giovedì 10 giugno il primo ospite sarà Claudio Trotta, un produttore artistico italiano, fondatore di BarleyArts e del progetto SlowMusic, attivo nella realizzazione di spettacoli di musica dal vivo, food truck festival, musical e show di intrattenimento educativo. È tra i padri di Yourope: Associazione che

raggruppa i principali Festival Musicali Europei, e di Assomusica, l’Associazione dei promoter e

produttori di concerti italiani

Apertura ore 19.00

Talk ore 21.

Venerdì 11 giugno

ITALIA VS TURCHIA - EUROPEI DI CALCIO SU SCHERMO GIGANTE

In occasione degli Europei di Calcio 2021, BologninAlive si tingerà di azzurro!! Nelle serate delle partite dell'Italia troverete uno schermo gigante con dolby surround, freschi cocktails, birrette, street food, con la possibilità di accomodarsi nell'anfiteatro e in un'area relax con sedie e tavoli. Un appuntamento per vedere in compagnia tutte le partite degli azzurri, le semifinali e la finale!!

Apertura ore 19.00

Partita ore 21.00

Sabato 12 giugno

SAVANA FUNK

I SAVANA FUNK incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa hanno un nuovo, atteso album in arrivo nella primavera del 2021.

Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediata una rara

sintonia umana e musicale. Immediatamente i tre decidono di formare una band e iniziano da subito a

fare molto live, a sperimentare idee e a scrivere musica. Il primo album è un’autoproduzione,

"MUSICA ANALOGA”, ed esce a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel

2016. A febbraio 2017 esce il secondo disco “SAVANA FUNK” (Brutture Moderne/ Audioglobe),

sempre a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza. L’album ottiene decine di

recensioni sulle principali riviste e blog, non solo di settore. Scritto e concepito in trio, l’album

testimonia il processo di maturazione della band bolognese. Ad inizio 2018 il trio prende

definitivamente il nome SAVANA FUNK.

A settembre 2018 esce il terzo album, “Bring in the New” (Brutture Moderne / Audioglobe). Si

consolida la collaborazione con Nicola Peruch, presente fin dal primo album come musicista, ora

anche co-produttore e co-autore. Nicola entra anche in pianta stabile nell’organico live dei SAVANA

FUNK. La maggior interazione con Peruch espande le possibilità del gruppo, che si proietta verso

nuove sonorità. A Bring in the New hanno partecipato anche Chris Costa, Don Antonio e Danilo

Mineo. Questo terzo lavoro dei Savana Funk ottiene moltissime recensioni, ottimi i responsi della

critica e del pubblico. La band continua in un’attività live instancabile, partecipando a decine di

importanti festival e rassegne. Il palco è la dimensione congeniale per apprezzare lo spirito del

gruppo. Nell’estate del 2019 i Savana Funk vengono invitati a diversi appuntamenti del Jova Beach

Party, i concerti estivi di Jovanotti: suonano davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche

delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo. Nello stesso anno sono ospiti a Propaganda Live, il

seguitissimo programma su La7.

Nel 2020 la band lavora ad un nuovo album in uscita a primavera 2021 con Garrincha GoGo neonata

label world/funk del gruppo Garrincha.

Apertura ore 19

Concerto ore 21.30

