La Bononia Sound Machine è una delle band più longeve e apprezzate nel panorama italiano della Black Music.

Nata a Bologna nel 1992, festeggerà nel 2022 trent’anni di attività.

Il vasto repertorio di musica Soul e Funk, composto da cover e brani originali scritti dalla band, è in grado di coinvolgere qualunque tipo di platea.

L'estro, la precisione e le coreografie di un'inimitabile sezione fiati, il groove e la solidità di una

collaudata sezione ritmica, l'anima e la presenza scenica di due straordinari cantanti, rendono unico ed estremamente coinvolgente lo spettacolo dalla BSM.



In occasione della quarta edizione della rassegna “Bologna e Nuvole” la Bononia Sound Machine presenterà in anteprima il nuovo album “Let it BSM, the Beatles Experience”.



Raf Bafunno - Tastiere

Lorenzo Bombacini - Sax Baritono, Band Leader

Paolo Carboni - Trombone

Max Marchetti - Sax

Marcello Marra - Chitarra

Alessandro Morini - Tromba, Flicorno

Vic Johnson - Voce Solista, Armonica

Alberto Pietropoli - Sax, Flauto

Renato Raineri - Batteria

Maurizio Rubiu - Basso



Federico Zardi - Tromba

