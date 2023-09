Sapevate che Lucio Battisti ha curato la prima edizione italiana di spartiti e testi delle canzoni di Otis Redding? Che Zucchero è stato invitato da Dan Aykroyd a suonare all’House of Blues di Los Angeles per festeggiare il compleanno di John Belushi? Che Wilson Pickett è il padrino di Deborah, la figlia di Fausto Leali? La musica italiana è piena di intrecci con la musica Soul, e ancora oggi la nostra quotidianità è invasa da quel sound senza tempo: nelle pubblicità, nei film, alla radio.



Sono tantissimi gli artisti italiani che in un modo o nell’altro si sono avvicinati alla musica Soul durante la loro carriera. D’altra parte, Soul vuol dire anima e di certo a noi italiani l’anima non manca!



La Bononia Sound Machine ha realizzato il nuovo spettacolo “Sono Soul Canzonette”, un tributo agli artisti italiani che hanno saputo mettere la loro anima al servizio della musica, che durante la loro carriera hanno incontrato la musica Soul e se ne sono innamorati. Battisti, Zucchero, Giorgia, Pino Daniele… e tanti altri!



Bononia Sound Machine è una Soul-Funk Band di dodici elementi tra le più apprezzate e longeve del panorama italiano della Black Music.



Nata a Bologna nel 1992 ha all’attivo cinque produzioni discografiche, tre produzioni teatrali e numerosi concerti nei più prestigiosi locali italiani, tra cui il Blue Note di Milano, in importanti piazze e teatri del territorio, e nelle principali manifestazioni dedicate alla Black Music tra le quali il Porretta Soul Festival.



L’ultimo album “Let it BSM”, tributo della Bononia Sound Machine alla musica dei Beatles, è stato definito dal critico musicale Lucio Mazzi “un sorso d’acqua fresca in un periodo musicale troppo arido”.



Biglietti online :

https://www.vivaticket.com/it/ticket/bononia-sound-machine-sono-soul-canzonette/213255



Per maggiori informazioni:

https://www.teatrodehon.it/index.php/component/content/article/1244-sono-soul-canzonette



BIGLIETTERIA & INFORMAZIONI

Via Libia 59, Bologna

051 342934 | biglietteria@teatrodehon.it



ORARI DI APERTURA

Dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.





È possibile prenotare i biglietti telefonicamente negli orari di apertura della biglietteria. Il ritiro deve essere effettuato almeno due giorni prima dello spettacolo.