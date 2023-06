BOnsai Garden: Colle der Fomento, Gianluca Grignani e altri artisti live alle Caserme Rosse

BOnsai Garden giunge alla sua seconda edizione. La rassegna estiva del Parco delle Caserme Rosse a Bologna inizierà il 26 giugno e si concluderà il 24 luglio. Ricchissima l’offerta culturale che spazia dalla musica alla commedia, nel nome della trasversalità di gusti e di generi, in grado così di attirare e accontentare sia il pubblico di giovani e giovanissimi che le famiglie. La rassegna ospiterà infatti grandi nomi affermati della musica italiana (Gianluca Grignani e i Colle der Fomento), alcuni big del rap nostrano (Emis Killa, Mostro e Nayt), i nuovi idoli dei giovanissimi (Mara Sattei, Galeffi e i Santi Francesi), ospiti internazionali (gli statunitensi The Driver Era), una tappa del rap festival itinerante Slam! (con Silent Bob & Sick Budd, Johnny Marsiglia, Mattak e Egreen), le nuovissime proposte (gli italo-francesi Dov’è Liana e Ceneri), fino agli spettacoli a metà fra standup comedy e social entertainment come “La Scoria Infinita” di Caterina Guzzanti e lo spettacolo di Mammadimerda.

Da segnalare la partnership con il portale nazionale Rockit.it che, attraverso un contest dedicato, selezionerà una band che si esibirà come opening ai Santi Francesi nella serata del 19 luglio.

BOnsai Garden è una rassegna che vuole connettere la musica con l'ambiente. Il focus è tematizzare il legame tra l'ambiente e la cultura musicale, mettendo in risalto gli aspetti della sostenibilità ambientale connessa agli eventi. La rassegna mira a diventare un appuntamento cittadino riconosciuto per il valore e per l'offerta qualitativa della proposta musicale e per la trasversalità del pubblico.

"Una rassegna musicale estiva in mezzo al verde, a Bologna, in un cielo pieno di stelle. Piccola ma preziosa, proprio come l’estate che ci lascia, nel ricordo di un concerto, il senso di libertà" (Amedeo Sole, Dir. Artistico)

Il programma completo:

- 29 giugno: Dov’è Liana

- 30 giugno: Mammadimerda - Uno spettacolo esecrabile al sole

- 5 luglio: Slam! (Silent Bob & Sick Budd, Johnny Marsiglia, Mattak, Egreen)

- 6 luglio: Mostro + Nayt

- 9 luglio: Gianluca Grignani + Magenta#9

- 10 luglio: La Scoria Infinita di Caterina Guzzanti e Filippo Gatti

- 12 luglio: The Driver Era

- 15 luglio: Mara Sattei + Ceneri

- 16 luglio: Galeffi

- 19 luglio: Santi Francesi + band RockitPRO

- 20 luglio: Emis Killa

- 23 luglio: Colle der Fomento