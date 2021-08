Boogie in the park: primo weekend rock di Belvedere Gardens Village ai Giardini Margherita

Il primo weekend rock di Belvedere Gardens Village ai Giardini Margherita! Appuntamento dal 13 al 15 agosto 2021. Nel weekend di ferragosto il Belvedere Gardens Village, la neonata rassegna realizzata da Peacocklab in collaborazione con il Torneo dei Giardini Margherita e alcune delle migliori sigle della ristorazione bolognese, porta ai Giardini Margherita una tre giorni di musica rock e rockabilly. La line up è composta da gruppi provenienti da ogni parte d’Italia e una selezione musicale pre e post concerto curata da Xfactory-y Gang, crew storica della cultura rock e rockabilly bolognese.

PROGRAMMA:

Venerdi 13 agosto

18:00: Selezione musicale by Xfactor-y Gang

20:00: The Cleopatras (Live)

23.00: Selezione musicale by Xfactor-y Gang

Sabato 14 agosto

18.00: Selezione musicale by Xfactor-y Gang

20:00: Gigowatt (Live)

22:00: Tijuana Horror Club (Live)

Domenica 15 agosto

18.00: Selezione musicale by Xfactor-y Gang

21:00: The Liters (Live)

Area Drink & Food in cui gustare le proposte gastronomiche e beverage di Pastis, Nasty Burger, Ranzani 13, Tasty Poke e Affumico.

I LIVE

CLEOPATRAS – 13/08/21

Cleopatras - Un mix irriverente e frizzante di garage 60s, punk rock e rock'n'roll, Rough&Girlie. sono una band femminile italiana attiva dal 1998 dalle influenze punk rock, garage-punk, rock'n'roll, beat, power pop e surf.

Camilla, Alice, Marla e Vanessa calcano le scene del rock’n'roll in Italia e in Europa dal 1998, tanto da essere spesso definite "gruppo di punta della scena garage punk al femminile in italia". Nell’arco di due decadi hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Lungo la strada hanno preso parte a diversi festival come Festival Beat, Rebellion (UK), Fuzzville (Spagna), This is Ska (Germany), Estathé Market Sound, e aperto i concerti di bands come Morlocks, Pretty Things, The Pandoras, The Real McKenzies. Il sound della band è influenzato da garage, punk-rock, surf e power-pop (Ramones, The Cramps, Blondie, New York Dolls, Link Wray ecc,..) ed si ispirara a innumerevoli band e artiste femminili (Joan Jett, Bikini Kill, The Bangles, The Trashwomen, girl groups di epoca 50s-60s ecc..).

GIGOWATT – 14/08/21

Country Blues Band from Bologna

Paolo Roberto Pianezza

Mattia Bigi

Tommy Ruggero

I Gig O Watt sono un trio molto eterogeneo, Mattia Bigi è stato per molti anni componente degli Extrema, band di riferimento nel trash,metal italiano, ed attualmente è componente della live band di Biagio Antonacci, nutre inoltre una grande passione per il blues ed il southern rock. Tommy Ruggero lavora molto in studio di registrazione, con artisti come Laura Pausini, Renato Zero e Vasco Rossi, alternando un’appagante attività live in formazioni che spaziano dallo swing al funk al rock. Di Paolo Roberto Pianezza conosciamo la sua passione per rock’n’roll, western swing e country. Tre personalità artistiche, all’apparenza differenti, sono riuscite a trovare una perfetta alchimia ed una passione in comune il cui frutto finale è Rock ‘N’ Roll in the Country, pubblicato in vinile e cd, album composto da undici brani originali, tutti composti da Paolo Roberto Pianezza. Rock ‘N’ roll in the Country, come si evince anche dal titolo, è un concentrato di rock’n’roll, country/rock e blues suonato e interpretato con perizia ed efficacia da tutti gli elementi della band. I riferimenti stilistici spaziano da Elvis e le sua produzioni anni ’50, primi ’60, ai Creedence Clearwater Revival, al punto che molti dei brani ben figurerebbero nella mitica colonna sonora di American Graffiti. Non solo Rock ‘N’ roll in the Country è consigliato a tutti gli appassionati del genere proposto, ma crediamo che siano altresì imperdibili le esibizioni live dei Gig O Watt.

TIJUANA HORROR CLUB – 14/08/21

Un cocktail di Swing, Punk e Rock'n'Roll.

Particolare il sound dei Tijuana Horror Club: un mix tra swing, rock’n’roll/rockabilly e una spruzzatina di punk. Loro si auto-definiscono Wild Swing Punk e, tra le loro influenze, citano i Cramps, il cantautore americano Tom Waits, il chitarrista jazz Django Reinhardt e il mitico Jerry Lee Lewis.



THE LITERS – 15/08/21

Groove travolgenti, riff sincopati e atmosfere anni 70 sono gli ingredienti principali di un viaggio alla scoperta dei “The Meters”.

Vera e propria pietra miliare nella storia della musica funky, i “The Meters” hanno esercitato un’influenza che travalica i generi, come testimoniato da artisti del calibro di RHCP, primus e John Scofield.

A condurre le danze un trio di musicisti d’eccezione: Alessandro Betti chitarra, Stefano Di Chio basso e Tommy Ruggero batteria. Accomunati dall’amore per la musica di Leo Nocentelli e Co. i Liters si tuffano nell’incredibile energia di quegli anni con la voglia di sperimentare, ballare e far divertire.

Xfactor-y Bologna

L’X Factor-Y nasce a metà degli anni ’90 da un’idea di Cesare Ferioli,, componente della famosa Rock’n’Roll band Jack Daniel’s Lovers, salita alla ribalta negli anni ’80, e di Sandro Castellari, affermato DJ e fondatore, insieme ad altri estimatori, del movimento Rockabilly italiano. Il nome trae ispirazione da X-RAYMEN, nome della prima band di Ferioli, e dall’idea della “Factory” di Andy Warhol intesa come fucina d’arte. Scopo di questa collaborazione è quello di promuovere la cultura anni ’50 attraverso concerti e feste. I fondatori, provenendo da esperienze simili ma da radici musicali diverse, riescono a portare questa cultura in un ambiente fertile e ricettivo, qual’era la Bologna dell’epoca. Il progetto si fa subito attivo organizzando la prima rassegna rockabilly di un certo spessore chiamata Rockabilly Rave, all’interno della manifestazione musicale estiva “Scandellara Rock” e, nello stesso anno, il live dei tedeschi Hot Boogie Chillun. L’anno successivo arrivano a produrre un 45 giri per gli allora noti Hollywood Playboys.

Alla fine degli anni ’90 entra a far parte dell’X Factor-Y un personaggio che ha portato un ulteriore rinnovamento all’interno della stessa, Leonardo Busi, il barbiere che modellava la testa dei Rockers bolognesi, appassionato di musica Rock’n’Roll e delle Harley Davidson. Successivamente Cesare Ferioli lascia la compagnia e rimangono così solo Leo e Sandro che continuano nell’intento di organizzare eventi che promuovano la cultura Rock’n’Roll, grazie all’esperienza di Sandro, profondo conoscitore di band e promoters a livello internazionale, e alla capacità organizzativa di Leo. Quest’ultimo, folgorato dall’esperienza del raduno per eccellenza di Daytona, a cui aveva partecipato nel ’92, decide di trarne ispirazione per gli eventi futuri dell’XFactor-Y.

Nell’estate del 2000 nasce a Minerbio, in provincia di Bologna, il primo Rock’n’roll & Rockabilly Party, ingaggiando band internazionali di tutto rispetto. A questa seguiranno altre edizioni di successo. Nel 2003 nasce il Motorcycle Gang Jamboree, in collaborazione col Giostrà, noto locale bolognese, con una ricca programmazione musicale. Nello stesso anno entrano nel gruppo Stefano Ricci, che diventerà il direttore artistico dell’XFactor-Y, e Federico Ongaro, ai quali nel 2006 si aggiunge Massimo Portunato. Il Motorcycle Gang Jamboree diventerà un appuntamento fisso per gli appassionati fino ad oggi, spostandosi all’Estragon di Bologna fino al 2008, anno in cui anche Federico lascia il gruppo, e poi trovando la location ideale nel 2009, all’interno del Parco della Resistenza di San Lazzaro di Savena (BO), in collaborazione con l’Amministrazione locale.

Il salto di qualità dell’XFactor-Y si compie nel 2011, con l’ingaggio di un’icona del panorama Rockabilly internazionale, Ray Campi. Negli anni successivi, sempre dagli anni ’50, Sleepy La Beef, soprannominato “juke box umano”, Sid King, Johnny Powers e Joe Clay. Dal 2011 al 2013 l’XFactor-Y in collaborazione con i Rockin’ Ribs di Fano organizza il Let’s Rock Tonite, una tre giorni di rock’n’roll nella località balneare di Fano con band nazionali e internazionali. Purtroppo il 7 luglio del 2013 Leo se ne va. Ci lascia poche settimane prima di un traguardo importante, la decima edizione del Motorcycle Gang Jamboree, colto da un malore mentre viaggiava sul suo Road King, di ritorno da una bellissima serata al Let’s Rock Tonite a Fano.

Il gruppo, orfano del suo componente più carismatico, deciderà di costituirsi in associazione, per ufficializzare e legittimare il grande lavoro svolto in questo decennio. Nasce così nel maggio 2014 l’Associazione Culturale “XFactor-Y Bologna”. Del vecchio gruppo rimangono nell’associazione Stefano Ricci e Massimo Portunato. A tutt’oggi a loro si sono aggiunti Anna, Tella, Laura, Davide, Valentina, Chiara e Vanni.

Nel 2017 si chiude il ciclo del Motorcycle Gang Jamboree, giunto nel 2016 alla sua 13° edizione, e nasce il Reelin’ and Rockin’ Festival, il cui nome vuol essere un omaggio al grande Chuck Barry, scomparso nello stesso anno.

La storia dell’XFactor-Y, dalla sua nascita a oggi, è stata costellata di eventi grandi e piccoli, anche in collaborazione con altre organizzazioni, tutti volti alla diffusione della cultura 50’s. “ROCK’N’ROLL NEVER DIE” come amava citare il nostro Leo. Allora…… GO CAT GO!!!

