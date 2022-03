BOOM! Crescere nei libri: edizione 2022

Dal 18 marzo al 18 aprile arriva la 4° edizione di BOOM! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell’illustrazione per l’infanzia che anima la citta? durante Bologna Children’s Book Fair, promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, e curato da Hamelin e Bologna Biblioteche nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

Un mese di appuntamenti: oltre 30 mostre e centinaia di laboratori, proiezioni e incontri in citta? e provincia per bambine e bambini, famiglie e scuole.

I fili rossi saranno il libro-gioco - con Hervé Tullet, artista geniale e acclamato in tutto il mondo che ha scelto la città di Bologna per dare casa a tre grandi sculture interattive, Three Dots - e, declinando i temi che la fiera sviluppa in questa edizione, il fumetto per l’infanzia e la poesia.

Spazio al paese ospite della Fiera, Sharjah, nominato dall’UNESCO Capitale mondiale del libro 2019-20, che presenterà la grande varietà della letteratura per ragazze e ragazzi araba con incontri, laboratori, performance in biblioteche e scuole e al Teatro Testoni.

Grande novità per il 2022 è BOOM! a scuola programma che vedrà più di 60 autrici e autori incontrare i propri lettori, dai nidi alle scuole secondarie, nato grazie alla collaborazione fra editori, biblioteche e scuole di Bologna e Distretti.

All'interno del programma di BOOM! e del calendario di eventi nell’ambito della Fiera del Libro per Ragazzi, sono presenti anche alcuni vincitori delle passate edizioni di Incredibol!: progetto che sostiene la crescita del settore culturale e creativo in Emilia-Romagna, coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna in partenariato con soggetti pubblici e privati.

18 marzo, Anonima Impressori inaugura la mostra Storie di illustrastorie - Ritratti inediti di grandi autori e illustratori per l'infanzia.

19 marzo Mon Île di Stefania Bandinu (designer di gioielli) inaugura la mostra delle tavole originali di Io sono Milo, un libro scritto e illustrato da Giovannella Monaco, in arte Giomo.

21 marzo, la libreria indipendente Inuit apre i battenti del suo Atelier, uno spazio dedicato alla didattica, alle mostre e allo sviluppo di progetti creativi nella sede dello storico Laboratorio di Sperimentazioni Grafiche Mario Leoni, assegnatogli dal Comune di Bologna grazie al bando Incredibol!

23 marzo alle 13:00 nell'ambito del Bologna Book Plus, Les Mots Libres edizioni presenterà un'anteprima della versione digitale arricchita dell'albo illustrato Bella, di Canizales. Il progetto, nato per garantire l'accessibilità globale alla lettura, è stato realizzato in seguito all'assegnazione del contributo all'innovazione offerto da Incredibol! e sviluppato in collaborazione con MOBiDYS, Tribit studio e Accaparlante.

Il 28 e il 29 marzo - Checkpoint Charlie (laboratorio artistico condiviso nel quartiere Bolognina) propone Notizie dalla carta, workshop di fumetto e illustrazione curato da Associazione Culturale Hamelin e Bologna Biblioteche.