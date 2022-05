Cultura anni ’50 e ’60: "Bop Till You Drop" è mercatino, american cars, live music e dj set

Il 22 maggio la prima delle tre serate della rassegna Bop Till You Drop al Dumbo (La Baia). Nero Factory, XFactor-Y Bologna e DumBO presentano infatti questa fresca rassegna sulla cultura anni ’50 e ’60 con grandi ingredienti quali mercatino, esposizione american cars & bikes, live & dj set. Si parte domenica 22 maggio dalle 18.00 "Big Noise From The Planet Bop!"

THE COSMICS live (Obscure Rock From Outer Space)

Progetto musicale nato tra musicisti di estrazione diversa in occasione della prima edizione della trasmissione televisiva "LE IENE" in onda su Italia Uno nel 1997, per la quale hanno scritto ed eseguito la colonna sonora. Uno spettacolo analogico multimediale in cui i DEVO incontrano Las Vegas Grind, in uno scenario da Spy story in cui marziani dei B-Movies riempiono la plumbea atmosfera della malavita anni '70 tra rock'n'roll anni’50, colonne sonore e surf music.

HOWLIN’ LOU & HIS WHIP LOVERS live (Hot’n’Wild Rhythm’ and Blues)

Howlin' Lou and His Whip Lovers sono una delle realtà del panorama Rock 'n' Roll anni '50 italiano più richieste. La Band capitanata dal carismatico Howlin' Lou si è esibita in alcuni tra i Festival Nazionali ed Internazionali più prestigiosi, conquistando la folla grazie ad un sound caratteristico, potente e selvaggio. Ma la vera natura di Howlin' Lou e dei Whip Lovers non può che manifestarsi dal vivo, sul palco: un'esibizione rocambolesca, irriverente, funambolica! Vedere per credere. Ascoltare per godere!

Dj set:

Cesare Ferioli aka Big Mojo

DJ Sandrino