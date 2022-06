"Bop Till You Drop" torna con due superlive: The Bop Meters e The Dirtyhands

Bop Till You Drop #2: 12 giugno “Drive My Blues Away” al Dumbo (La Baia). Secondo appuntamento della rassegna sulla cultura anni ’50 e ’60 con grandi ingredienti quali live & dj set, mercatino, esposizione american cars & bikes, organizzata da Nero Factory, XFactor-Y Bologna e DumBO

THE BOP METERS (Roma)

(Wild Rockabilly and Swamp Blues)

Tutta l'energia del vero Rockabilly in un trio fortemente ispirato da quei Rockers selvaggi e genuini degli anni '50. Un repertorio fatto di brani originali e qualche cover opportunamente reinterpretata, in un sapiente mix di Rockabilly, 50s Rock'n'Roll e Swamp Blues che rende questa band una delle formazioni più originali e divertenti della scena italiana. ?Tre navigati musicisti con esperienze ventennali in ambito nazionale e internazionale? quali Andrea Carta (voce/contrabbasso), Andrea Pesaturo (chitarra) e Danilo Petrolati (batteria), vi trascineranno in quell'entusiasmo tipico della più grande rivoluzione musicale di tutti i tempi. OK Let's Bop!!!

THE DIRTYHANDS (Bologna)

(Garage Blues)

Andy “Dirtyhand” Carrieri chitarra e voce Cesare “Big Mojo” Ferioli batteria e percussioni.

The Dirtyhands, la storica rockin’ blues band italiana, nascono nel 1990 quando Andrea Carrieri e Cesare Ferioli, terminata la loro comune collaborazione con i Jack Daniel’s Lovers, gruppo rock’n’roll bolognese, decidono di intraprendere la strada del Blues, insieme a Max Pitardi. Nello stesso anno partiranno per un lungo tour negli USA. Con i Dirty Hands, Andrea e Cesare suoneranno fino al 1997, totalizzando in giro per l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti più di 900 concerti. Nel Febbraio del 2014 decidono di riformare il gruppo insieme a Cosimo Dell’Orto. Nel giugno 2019, entrano in studio per la realizzazione di un nuovo album, The Dirtyhands Bull’s Eye, che uscirà poi venerdì 15 maggio 2020 per la label romana Bloos Records in formato vinile e cd, una selezione di classici del blues riletti e riarrangiati più brani scritti appositamente. Un’esplosione di attitudine blues delle origini, lo-fi e dalle venature garage.

Dj set:

DJ Sandrino 50’s Killer Sound