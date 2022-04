Border lines / linee di confine mostra di Giorgio Grassi e Susan Williams

Si terrà dal 23 aprile al 1 maggio 2022, nella Sala Rosa di Palazzo Medosi Fracassati in via Marconi 3b, la mostra di Giorgio Grassi fotografo e Susan Williams pittrice, dal titolo Border Lines.



Inaugurazione sabato 23 aprile alle ore 11.

Orari di apertura:

Tutti i giorni 10-12.30 e 15-18.30



Il progetto della mostra nasce sul finire del 2019 con l'intento di esprimere il disagio creato da tutte le problematiche riguardanti i continui spostamenti di confini e fuga di popolazioni.

L'inaugurazione dell' aprile 2022 , in questo particolare momento storico, rende l'argomento ancora piu' attuale.



Come scrive Andrea Mattiello autore del testo presente in mostra: “La mostra Border Lines raccoglie una selezione di opere recenti di Giorgio Grassi e Susan Williams, due artisti con percorsi e formazioni eterogenee, ma entrambi presenti da decenni nella comunità budriese di cui sono animatori culturali prolifici e attenti mediatori artistici del suo ambiente. Le opere in mostra presentano alcune delle loro recenti osservazioni nate dall’interesse condiviso per i confini fisici, ambientali, materici e mentali. Le ricerche artistiche, fotografiche e antropizzate nel caso di Grassi, pittoriche e astratte nel caso di Williams, rivolte a spazi e ambienti intellettuali, naturali e sociali, sono ora presentate come un dialogo tra i due artisti, come un canto a due voci, in cui ci è dato di investigare assonanze e contrappunti di linee, forme, colori, azioni grafiche, paesaggi, scenari urbani e naturali, spazi antropici e luoghi della nostra comune esperienza."