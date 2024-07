"Borghi DiVini": Incontri, sapori, musiche diffuse nei borghi dell’Appennino

Dal 29 giugno al 31 agosto 2024 torna "Borghi DiVini", l'evento estivo che propone degustazioni di vini del territorio organizzate nelle splendide cornici storiche dei borghi dell'Appennino.

Gli eventi si svolgono a partire dalle 18 all'interno dei borghi dell’Appennino, dove sarà possibile degustare (e acquistare) vino di diversi produttori ed enoteche del territorio grazie a punti di ristoro allestiti in diversi angoli del borgo con la collaborazione degli abitanti. L'ingresso ai borghi è libero e non è prevista prenotazione. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato o annullato nel caso non fosse possibile ricalendarizzarlo.

Ecco il programma degli appuntamenti:

Sabato 29 giugno 2024, borgo di Bibulano (Loiano)

Sabato 13 luglio 2024, borgo di Pian del Voglio (San Benedetto Val di Sambro)

Sabato 27 luglio 2024, borgo di Qualto (San Benedetto Val di Sambro)

Sabato 24 agosto 2024, borgo Musolesi (San Benedetto Val di Sambro)

Sabato 31 agosto 2024, borgo di Roncastaldo (Loiano)