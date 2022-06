Borghi e Frazioni in Musica 2022

Indirizzo non disponibile

Dal 14 giugno al 4 agosto le undici serate di "Borghi e frazioni in Musica", rassegna giunta alla sua 23esima edizione, rappresentano occasioni di svago e di socialità per i cittadini ed i visitatori di passaggio nei sette Comuni ospitanti: Argelato, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. La direzione artistica de L’Accento propone concerti che spaziano tra i diversi generi musicali, da autori evergreen a brani e sonorità originali.

Ascolteremo il jazz di Andrea Dessì e Massimo Tagliata, la profonda e melodiosa voce dell’americana Barbara Evans, il tributo di Miss Pineda alla canzone italiana e quello di Leydis Mendez alla musica cubana. I Tropical Swingers ci faranno ballare su una spiaggia remota, poi il Manbassa trio ci ammalierà con le sue note soul venate di funk e rock.

Il poliedrico cantautore Franz Campi porterà la rassegna su brani italiani originali e Nelson Machado accompagnerà il pubblico nel ritmo brasiliano. I giovani ragazzi dei gruppi Untrio ed Albatros vi trascineranno in serate scoppiettanti. Il soul all’italiana del Bengi Soul Trio chiude la rassegna.

La proposta è frizzante, divertente ed in grado di soddisfare i più disparati gusti musicali.



Programma:



14 giugno 2022 - Ore 21.30

Castel Maggiore – Via Della Resistenza, Trebbo Di Reno

Andrea Dessì e Massimo Tagliata Trio

Le più belle colonne sonore del cinema Italiano in versione acustica, con la magia della chitarra, della fisarmonica e il ritmo delle percussioni. I grandi autori da Ennio Morricone a Nino Rota, da Piccioni a Gato Barbieri fino ad Astor Piazzolla che con i suoi tango ha segnato anche il cinema. Giù la testa, Ultimo Tango a Parigi, C'era una volta in America, Amarcord, sono film che ci hanno lasciato musiche indimenticabili.

Andrea Dessì - chitarra acustica

Massimo Tagliata - Fisarmonica

Dino Deghenghi - percussioni

22 giugno 2022 - Ore 21.30

Argelato – Villa Beatrice

Miss Pineda

Dal 2012 Miss Pineda propone uno spettacolo divertente, poetico, emozionante che rende omaggio alla canzone italiana.

Tra Jazzy, Retrò, Swing e Latin, il repertorio viene rielaborato con arrangiamenti articolati, armonie ardite e forti cambi ritmici che uniti alla vocalità istrionica della cantante, rendono caratteristico lo spettacolo di Miss Pineda. Nel vasto repertorio potrete ascoltare brani di artisti celebri come Gaber, Quartetto Cetra, Mina, Buscaglione, Modugno... fino ad arrivare ad artisti più recenti come Vasco Rossi, Renato Zero, Fabio Concato, Sergio Caputo, Paolo Conte e tanti altri. Nel 2021 è nato il suo nuovo progetto “Torpedo Blu”.

Monia Pineda - Voce e testi

Pino De Fazio - Pianoforte e arrangiamenti

Lorenzo Assogna - Chitarra

29 giugno 2022 - Ore 21.30

Argelato –Piazza della Resistenza, Funo

Barbara Evans Trio

Barbara Evans è una cantante statunitense che vanta diverse collaborazioni internazionali, tra le quali Mariah Carey, I Blues Brothers e Paolo Conte. La sua comunicatività con il pubblico è la sua arma vincente. Accompagnata dal pianista/arrangiatore Valerio Cantori, Barbara propone una miscela esplosiva di standard Jazz, R&B, Soul e Pop.

1 luglio 2022 - Ore 21.30

San Pietro in Casale - Piazza Martiri della Liberazione

Leydis Mendez y Carretera Central

Con Leydis Mendez y Carretera Central si viaggia alla scoperta delle radici della grande musica tradizionale cubana.

Partendo dall’oriente di Cuba, si giunge fino all’Avana, fulcro d’arte e cultura che negli anni ‘50 ha visto affermarsi i più romantici “boleros”.

Leydis Mendez - Chitarra e voce principale

Gianluca Nuti - Tres cubano e voce

Roberto Diaz - Percussioni e voce

11 luglio 2022 - Ore 21.30

San Giorgio di Piano – “Maranà – Tha” Via Cataldi, 8

Tropical Swingers

Quando lo swing profuma di mare

Cosa puo? succedere quando due ragazzacci rockabilly, un batterista funky e una cantante amante del vintage si ritrovano per suonare? Un mix irresistibile di suoni tra un classicone swing e uno degli anni ’60, tra un assolo rock’n’roll e un ritmo cumbia, che vi faranno ballare come se foste su una spiaggia tropicale.

Giulia Masarati - Voce

Zimmy Martini - Contrabbasso

Aurelio Ristuccia - Chitarra

Fabio Carissimi - Batteria

13 luglio 2022 - Ore 21.30

Granarolo dell’Emilia - Giardino estivo del centro civico di Lovoleto, Via Larghe 2

Manbassa Trio

il Trio Manbassa, ispirato ai migliori power trio della storia della musica, in poco tempo ha raggiunto ottima considerazione nel mondo blues/funk emiliano, aprendo il Modena Blues Festival 2019 e il Night and Blues 2019 di Ferrara. Una serata all'insegna del solido power blues con divagazioni funk, rock e reggae.

Il Trio Manbassa nasce nel marzo 2017 dopo l'incontro di Massimiliano Max Parenti (Voce e Chitarra), Davide Passarini (Basso e cori) e Davide Balboni (batteria e cori).

15 luglio 2022 - Ore 21.30

Pieve di Cento - Giardino antistante la biblioteca/pinacoteca Le Scuole

Franz Campi

Canta che ti passa . Una serata dedicata a quelle musiche che tutti abbiamo dentro, che fanno parte della nostra storia. Una selezione di brani pieni di ritmo, divertenti, ironici e popolarissimi che ci fa stare bene cantare. Ci si accomoda e il Dottor Franz Campi alla chitarra, insieme agli assistenti Davide Falconi alle tastiere e Davide Belviso alle percussioni, danno il via ad una seduta collettiva anti stress interpretando brani della tradizione popolare di grandi Maestri della canzone d’autore come Lucio Dalla, Paolo e Giorgio Conte, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Edoardo Bennato, Stefano Rosso, Gino Paoli, Giorgio Gaber…

20 luglio 2022 - Ore 21.30

Castel Maggiore - Via Matteotti 16, Loc. Castello

Nelson Machado

Interprete delle canzoni più belle del repertorio brasiliano.

Ha lanciato negli ultimi anni quattro albuns: "Iluminado" 1999, "Brasiliano 2004, "Jobim e outros" 2005, e "De letra" 2005.

Ha collaborato con diversi artisti italiani, e ha realizzato concerti per tutta l'Europa e Brasile. Il suo nome è entrato a far parte del Dizionario Cravo Albin Della Musica Popolare Brasiliana, testo di riferimento della musica brasiliana.

Dal 2007 suona nel Giorgio Zagnoni Ensemble e attualmente nell’Etno Jazz Pan Orhestra.

27 luglio 2022 - Ore 21.30

San Giorgio di Piano – Piazza della Chiesa, Stiatico

Untrio

UNTRIO è un gruppo fondato nel 2012 da tre musicisti della provincia di Bologna.

Ricercando suoni tra l'acustico e l'elettronico, il gruppo propone un repertorio di brani soul, pop, rock e reggae, interamente riarrangiati.

Dopo numerosi concerti e collaborazioni, nell'estate 2021 esce il singolo Rice&Curry interamente autoprodotto.

Selene Recca - Voce, synth, percussioni

Matteo Zuppiroli - Chitarra

Davide Passarini - Basso, grancassa

29 luglio 2022 - Ore 21.30

San Pietro in Casale - Piazza Martiri della Liberazione

Albatros

Gli Albatros presentano un repertorio variegato e scoppiettante che rivive il sound dei mitici Blues Brothers, con qualche aggiunta che completa il ventaglio delle frizzanti sonorità che il gruppo propone. Il coinvolgimento del pubblico è fondamentale affinché il brio delle canzoni venga risaltato a pieno, tanto che le serate più belle e divertenti sono sbocciate quando la gente ha iniziato a cantare e soprattutto ballare sulle note della spensieratezza.

4 agosto 2022 - Ore 21.30

Minerbio – Rocca Isolani in Via Garibaldi, 1

Bengi Soul Trio

Nuova versione con scaletta aggiornata per il trio che propone un elegante repertorio di canzoni degli anni 60, 70 e 80, avvicinandosi con rispetto alla canzone italiana con anima soul e invece ai classici della Soul music americana tradotti in italiano; unendo spesso diverse canzoni fra di loro in medley improbabili, ma curiosi e “appetitosi”.

Una parte importante dello spettacolo è impostato sulla improvvisazione e interazione col pubblico, partendo da una frase che diventa loop ritmico sul quale viene costruita una canzone nuova.

Daniele Bengi Benati - Voce, chitarra, looper

Claudio Shiffer Zanoni - tromba, voci, chitarra acustica,

Emiliano Pat Paterlini - pianoforte, voci.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata al numero di telefono 051.683.17.96 (lun-ven 16-19)